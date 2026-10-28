César Ureña, con una amplia trayectoria en la industria del espectáculo en México como actor, bailarín, conductor y cantante, ha sido vinculado con José Alfredo Hernández.

A lo largo de su trayectoria profesional César Ureña se destaca su participación en producciones televisivas y teatrales como Enemigo Íntimo, La Taxista y el popular espectáculo Solo para mujeres.

Sin embargo, su nombre tomó notoriedad pública en 2026 al ser señalado como apoderado legal de empresas contratistas involucradas en controversias del INE.

¿Quién es César Ureña, actor, conductor y cantante?

César Rodríguez Ureña, conocido públicamente como César Ureña, es un actor, bailarín y conductor de televisión oriundo de Jalisco.

Su trayectoria abarca tanto el mundo de la televisión y el teatro como el ámbito empresarial.

César Ureña, actor, conductor y cantante (@cesarurenaoficial / Instagram )

César Ureña se encuentra en medio de la polémica luego de que fue vinculado con contratos gubernamentales y electorales a través de relaciones con figuras públicas y contratistas del INE.

¿Cuántos años tiene César Ureña, actor, conductor y cantante?

César Ureña tiene alrededor de 40 o 41 años de edad.

¿Quién es la esposa de César Ureña, actor, conductor y cantante?

No existe información pública que indique si César Ureña se encuentra casado.

César Ureña, actor, conductor y cantante (@cesarurenaoficial / Instagram )

¿Qué signo zodiacal es César Ureña, actor, conductor y cantante?

No existe un registro público sobre la fecha de nacimiento de César Ureña, por lo que se desconoce su signo zodiacal.

¿Cuántos hijos tiene César Ureña, actor, conductor y cantante?

No hay información oficial que indique si César Ureña tiene hijos.

¿Qué estudió César Ureña, actor, conductor y cantante?

César Ureña es licenciado en Derecho y se ha desempeñado en el sector privado, señalando contar con negocios propios en la fabricación de plásticos y papel de seguridad.

¿En qué ha trabajado César Ureña, actor, conductor y cantante?

César Ureña se ha desempeñado en producciones de televisión nacional e internacional, interpretando personajes como:

El francotirador “Yahir Montes” en Enemigo íntimo (Telemundo)

Un sicario en La Piloto

A “Isidro” en La Taxista

Además de participar en telenovelas como Amo despertar contigo y la serie Adela. En cine y streaming, figura en la película No manches Frida 2 y en la serie Diablero de Netflix.

Fue participante en la competencia Las Estrellas Bailan en Hoy de Televisa.

En espectáculos de baile formó parte del elenco titular del show Sólo para mujeres y tuvo un paso breve por el proyecto Bandidos Experience, del cual decidió declinar para mantener el enfoque de su carrera actoral.

Ha participado en obras teatrales como la comedia 12 princesas en pugna y en el formato de Teatro en Breve.

César Ureña, actor, conductor y cantante (@cesarurenaoficial / Instagram )

A finales de octubre de 2026, su nombre trascendió el ámbito del espectáculo tras revelarse en investigaciones periodísticas que figuraba como apoderado legal de las firmas Cajas Graf y Corporativo Zeg.

Estas empresas, pertenecientes a contratistas vinculados a la entonces presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, recibieron adjudicaciones para la elaboración de papelería y materiales electorales, incluyendo un contrato de 7.9 millones de pesos con el organismo electoral de Nayarit firmado por el propio Ureña.

El señalamiento de posibles conflictos de interés en estas licitaciones provocó un escándalo político que derivó en la dimisión de la titular del INE.