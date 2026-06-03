Jorge Jesús Sepúlveda García es un abogado mexicano especializado en litigio civil y mercantil, arbitraje, concursos mercantiles y reestructuración de empresas. Actualmente se desempeña como Primer Vicepresidente de la Barra Mexicana de Abogados (BMA) para el periodo 2025-2027, una de las organizaciones jurídicas más importantes del país.

¿Quién es Jorge Jesús Sepúlveda García?

Jorge Jesús Sepúlveda García es un abogado litigante mexicano reconocido por su experiencia en la solución de controversias complejas, arbitrajes nacionales e internacionales, concursos mercantiles y procesos de reestructuración corporativa.

A lo largo de su carrera ha participado en procedimientos de insolvencia transfronteriza bajo la Ley Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL), representando intereses ante tribunales de México y Estados Unidos.

Además de su actividad profesional, ha desarrollado una importante labor académica y de formación jurídica en universidades y organismos especializados en derecho mercantil.

¿Qué edad tiene Jorge Jesús Sepúlveda García?

No existen registros públicos sobre la fecha de nacimiento de Jorge Jesús Sepúlveda García, por lo que no es posible determinar con precisión su edad.

¿Jorge Jesús Sepúlveda García tiene pareja?

No existe información pública disponible sobre su situación sentimental o estado civil.

¿Qué signo zodiacal es Jorge Jesús Sepúlveda García?

Jorge Jesús Sepúlveda García nació el 10 de marzo, por lo que su signo zodiacal es Piscis, perteneciente al elemento agua.

¿Jorge Jesús Sepúlveda García tiene hijos?

No hay información pública verificable sobre si tiene hijos.

¿Qué estudió Jorge Jesús Sepúlveda García?

Jorge Jesús Sepúlveda García estudió la Licenciatura en Derecho en la Escuela Libre de Derecho, donde se graduó como abogado en 1990.

Especialidad en litigio civil y mercantil.

Curso de Especialización en Amparo de la Escuela Judicial del Consejo de la Judicatura Federal (2002).

¿En qué ha trabajado Jorge Jesús Sepúlveda García?

Jorge Jesús Sepúlveda García ha desarrollado una trayectoria de más de 35 años en el ámbito jurídico, combinando la práctica profesional, la docencia y la participación en organismos especializados en derecho empresarial y concursal.

Entre los cargos y actividades más destacados de su carrera se encuentran: