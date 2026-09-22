Guillermo Ortiz Martínez es un economista mexicano que ha ocupado algunos de los principales cargos relacionados con la política económica y financiera del país.

Fue secretario de Hacienda y Crédito Público de 1994 a 1997 y gobernador del Banco de México de 1998 a 2009. También estuvo al frente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en 1994.

Actualmente forma parte del consejo de administración de Banco BTG Pactual como consejero independiente. El banco confirmó su elección para integrar nuevamente el consejo el 30 de abril de 2026.

¿Quién es Guillermo Ortiz Martínez?

Guillermo Ortiz Martínez es un economista, académico y exfuncionario mexicano con una trayectoria de varias décadas en el sector público financiero y privado.

Fue gobernador del Banco de México durante dos periodos, entre 1998 y 2009, y anteriormente ocupó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público durante el gobierno de Ernesto Zedillo. También fue subsecretario de Hacienda y representante de México ante el Fondo Monetario Internacional.

En el sector privado, fue presidente del Consejo de Administración de Grupo Financiero Banorte y posteriormente ha participado en diferentes consejos empresariales. En 2026, BTG Pactual lo incluyó nuevamente entre los consejeros independientes de su consejo de administración.

¿Qué edad tiene Guillermo Ortiz Martínez?

Guillermo Ortiz Martínez tiene 78 años. Nació el 21 de julio de 1948 en la Ciudad de México.

¿Guillermo Ortiz Martínez tiene pareja?

La esposa del economista y exgobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz Martínez, es Margie Simon.

¿Qué signo zodiacal es Guillermo Ortiz Martínez?

Guillermo Ortiz Martínez es Cáncer, debido a que nació el 21 de julio. En la astrología occidental, Cáncer pertenece al elemento agua y se distingue por su sensibilidad y sentido de protección.

¿Guillermo Ortiz Martínez tiene hijos?

Guillermo Ortiz Martínez tiene tres hijas con su esposa Margie Simon.

¿Qué estudió Guillermo Ortiz Martínez?

Guillermo Ortiz Martínez estudió Economía en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y posteriormente realizó estudios de posgrado en Estados Unidos.

Su formación académica comprende:

Licenciatura en Economía: Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Maestría en Economía: Universidad de Stanford, California.

Doctorado en Economía: Universidad de Stanford, California.

¿En qué ha trabajado Guillermo Ortiz Martínez?

La trayectoria de Guillermo Ortiz Martínez se ha desarrollado entre el servicio público, la banca central, la academia y el sector financiero privado.

Secretaría de la Presidencia: inició su carrera en el servicio público como economista.

Banco de México: se desempeñó como economista, subgerente y gerente en la Dirección de Investigación Económica.

Fondo Monetario Internacional: fue representante de México y posteriormente director ejecutivo.

Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público: ocupó el cargo de subsecretario de 1988 a 1994.

Secretaría de Comunicaciones y Transportes: fue secretario durante 1994.

Secretaría de Hacienda y Crédito Público: encabezó la dependencia de diciembre de 1994 a diciembre de 1997.

Banco de México: fue gobernador de 1998 a 2009, durante dos periodos.

Banco de Pagos Internacionales (BIS): presidió el Consejo de Administración durante 2009.

Grupo Financiero Banorte: fue presidente del Consejo de Administración de 2011 a 2014. Los reportes de Banorte confirman que dejó esa presidencia y el consejo al finalizar 2014.

GO & Asociados: fundó una firma de consultoría económica después de concluir su etapa como gobernador de Banxico.

BTG Pactual: forma parte de su Consejo de Administración como consejero independiente; fue elegido nuevamente el 30 de abril de 2026.

Otros consejos empresariales: ha participado en consejos de compañías como ASUR, Orbia, Vitro y otras empresas. ASUR lo ratificó en 2026 como presidente de su Comité de Auditoría.

Además de sus cargos públicos y empresariales, Ortiz pertenece al Group of Thirty, organización internacional dedicada al análisis económico y financiero, y ha participado en distintos organismos y foros relacionados con política monetaria y estabilidad financiera.