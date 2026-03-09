Fidel Kuri, empresario y político mexicano tiene en jaque el regreso de los Tiburones Rojos de Veracruz debido a las deudas millonarias que tiene con el SAT y TV Azteca.

Hasta ahora, esta deuda ha impedido que el club deportivo regrese a las canchas debido a la incapacidad de usar su logotipo, colores y hasta el nombre y escudo.

Aquí te contamos todo lo que sabemos sobre Fidel Kuri, empresario mexicano dueño de Tiburones Rojos, como:

¿Quién es Fidel Kuri?

¿Cuántos años tiene Fidel Kuri?

¿Cuál es el signo zodiacal de Fidel Kuri?

¿Fidel Kuri tiene esposa?

¿Fidel Kuri tiene hijos?

¿Qué estudió Fidel Kuri?

¿Cuál es la trayectoria de Fidel Kuri? y más

¿Quién es Fidel Kuri?

Fidel Kuri, cuyo nombre completo es Fidel Kuri Grajales, es un político y empresario mexicano, dueño de la Promotora Deportiva del Valle de Orizaba A.C., al que pertenece Tiburones Rojos.

¿Cuántos años tiene Fidel Kuri?

Fidel Kuri nació el 24 de febrero de 1962, por lo que actualmente tiene 64 años de edad.

¿Cuál es el signo zodiacal de Fidel Kuri?

Ya que el Fidel Kuri cumple años el 24 de febrero, nació bajo el signo de Piscis.

¿Fidel Kuri tiene esposa?

Fidel Kuri sí tiene esposa, se trata de Edna Amaya, quien en 2019 denunció amenazas de muerte contra su esposo, entonces presidente de los Tiburones Rojos de Veracruz.

¿Fidel Kuri tiene hijos?

Sí, Fidel Kuri tiene 3 hijos, se trata de Fidel, Paola y Lorena Kuri Mustieles.

¿Qué estudió Fidel Kuri?

Fidel Kuri estudió Administración y Contaduría en la Universidad de la Américas de Puebla.

¿Cuál es la trayectoria de Fidel Kuri?

Fidel Kuri, es un empresario y político mexicano, militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Como político, fue diputado federal en dos ocasiones, durante el periodo de 2009 a 2012 y de 2015 a 2018.

Actualmente enfrenta una deuda millonaria y varios procesos fiscales y penales interpuestos por el SAT y Azteca Novelas que suman más de 300 millones de pesos.

Esta deuda provocó el embargo de la propiedad intelectual de la Promotora Deportiva del Valle de Orizaba A.C., para poder recuperarlos, debe saldar su deuda.

Si no lo hace, no los Tiburones Rojos no podrán hacer uso de su nombre, colores y logotipo, razón por la que no han podido regresar al campo.