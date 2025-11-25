El Gobierno de Nuevo León anunció la destitución de Ernesto Pérez Charles, titular de la Notaría 133 por faltas administrativas.

Este anuncio fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León donde explicaba que el titular de la Notaría 133 sería revocado.

A continuación te contamos todo lo que sabemos de Ernesto Pérez Charles con datos como:

¿Quién es?

¿Qué edad tiene?

¿Quién es su esposa?

¿Qué signo zodiacal es?

¿Cuántos hijos tiene?

¿Qué estudió?

¿En qué ha trabajado?

¿Quién es Ernesto Pérez Charles?

Ernesto Pérez Charles era el titular de la Notaría 133 con ejercicio en el Primer Distrito Registral del estado de Nuevo León.

Hasta que a través de un comunicado el Gobierno de Nuevo León, encabezado por Samuel García Sepúlveda, anunció que se revocó al licenciado Ernesto Pérez Charles.

Lo anterior por un procedimiento de responsabilidad administrativa del expediente DAGN-PARA-2/2024 en el cual se acreditaron reiteradas y graves infracciones a la Ley del Notariado cometidas por el fedatario en el ejercicio de sus funciones.

Según reportes periodísticos la investigación gira en torno a la validación de documentos que habrían sido utilizados en operaciones patrimoniales cuestionables.

Aunque señalan que las pesquisas continúan y que al momento no existe una sentencia que determine una responsabilidad penal.

¿Qué edad tiene Ernesto Pérez Charles?

Al momento la información personal de Ernesto Pérez Charles, ex titular de la Notaría 133 es reservada por lo que se desconoce cuál es su edad.

¿Quién es su esposa de Ernesto Pérez Charles?

Información sobre la esposa de Ernesto Pérez Charles no es pública por lo que se desconoce si está casado o no.

¿Qué signo zodiacal es Ernesto Pérez Charles?

Al no tener datos como su fecha de nacimiento de Ernesto Pérez Charles no es posible determinar cuál es su signo zodiacal.

¿Cuántos hijos tiene Ernesto Pérez Charles?

Tampoco se sabe si Ernesto Pérez Charles tiene hijos o no.

¿Qué estudió Ernesto Pérez Charles?

Para convertirte en titular de una notaría en México es necesario estudiar la licenciatura en Derecho, por lo que se infiere que Ernesto Pérez Charles es licenciado en Derecho, pero se desconoce más de su máximo grado de estudios o si tiene otros.

¿En qué ha trabajado Ernesto Pérez Charles?

Hasta el momento de lo poco que se conoce del perfil público de Ernesto Pérez Charles, es que era el titular de la Notaría 133.

En el caso de la Notaría la revocación de Ernesto Pérez Charles no afecta su funcionamiento, así como la validación de sus documentos que hayan sido previamente firmados por el ex notario.