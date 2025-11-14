El Gobierno de Nuevo León, encabezado por Samuel García, realizó el pago puntual del Bono del Servidor Público, con una erogación total de 198 millones 967 mil pesos, en beneficio de miles de trabajadoras y trabajadores estatales.

Nuevo León cumple con el pago del Bono del Servidor Público

La Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado informó que 12,397 servidoras y servidores públicos obtuvieron este beneficio.

Del monto total, 127 millones de pesos fueron destinados a 7,528 elementos policiacos y mandos superiores, quienes recibieron la mayor parte del recurso.

Asimismo, 3,006 trabajadores sindicalizados obtuvieron 52 millones 614 mil pesos por concepto del bono anual, mientras que 1,811 empleados no sindicalizados recibieron 18 millones 902 mil pesos.

Finalmente, 34 personas contratadas por honorarios también fueron incluidas en la dispersión, con un monto global de 400 mil pesos.