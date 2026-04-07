Érika Pardo Rodríguez fue agregada administrativa del Servicio Exterior Mexicano de la Embajada de Reino Unido en México.

La exfuncionaria fue señalada de coordinar una serie de irregularidades financieras, administrativas y operativas en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

¿Quién es Érika Pardo Rodríguez? Exsecretaria de la Embajada de Reino Unido en México

Érika Pardo Rodríguez fue agregada administrativa de la Embajada de Reino Unido en México.

Josefa González Ortiz-Mena, exembajadora de México en Reino Unido, señala a Érika Pardo Rodríguez de operar un esquema de desvíos a través de la empresa Easy Steps Cleaning Service.

Josefa González Blanco se despide de la embajada en Reino Unido (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

¿Qué edad tiene Érika Pardo Rodríguez?

No hay información sobre la edad de Érika Pardo Rodríguez.

¿Quién es el esposo de Érika Pardo Rodríguez?

Érika Pardo Rodríguez estaría casada con Roberto Benjamín Ramírez Sánchez.

¿Cuántos hijos tiene Érika Pardo Rodríguez?

Érika Pardo Rodríguez tiene dos hijos: Alonso y Luciana.

¿Qué estudió Érika Pardo Rodríguez?

No hay información sobre la formación académica de Érika Pardo Rodríguez.

¿En qué ha trabajado Érika Pardo Rodríguez?

Érika Pardo Rodríguez era agregada administrativa de la Embajada de Reino Unido en México.