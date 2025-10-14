Ana Gabriela Guevara vuelve a estar en la polémica, pues la Auditoría Superior de la Federación (ASF) denunció ante la FGR a la Conade por un presunto desfalco millonario.

Es decir, que la Auditoría Superior de la Federación acusa a la Conade de un desfalco de 186 millones de pesos en el tiempo que Ana Gabriela Guevara fue la dirigente.

Y es que toda la gestión de la exatleta olímpica estuvo llena de escándalos. Recordemos su caso contra el equipo de nado sincronizado y que les quitó su beca; pese a eso se llevaron la de oro en la Serie Mundial.

Otra fue cuando en París 2024 se le vio comiendo en un restaurante muy lujoso de la sede de los Juegos Olímpicos, mientras que a algunos deportistas tenían adeudos en sus becas.

Ana Gabriela Guevara, en tremendo escándalo: denunciada por la ASF por presunto desfalco millonario

Como vimos, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) denunció ante la FGR (Fiscalía General de la República) a la Conade por un presunto desfalco millonario, en el tiempo que Ana Gabriela Guevara era la dirigente.

Parece ser que se trata de un desfalco de 186 millones de pesos. La investigación de la ASF delató que funcionarios de la Conade pedían dinero para dar contratos licitación.

Dueños de Cocinas Industriales Multifuncionales de Calidad (Cimcsa) denunciaron que les cobraron 150 mil pesos para poder participar en el contrato y luego un 15% de moche.

Además, la ASF indica que la Conade lleva más de cinco años sin aclarar las observaciones que se hicieron en esa auditoría forense 117-DS.

Ana Guevara exdirectora de la CONADE. (David Leah / Mexsport)

Conade confesó que hay carpetas de investigación contra Ana Gabriela Guevara

Hace unos meses, fue el mismo Rommel Pacheco, actual presidente de la Conade, el que reveló que hay carpetas de investigación contra Ana Gabriela Guevara.

"Algunas (investigaciones) en la ASF, otras tienen que pasar al OIC de la Conade y ahí distribuirlas. Entonces, llevan su debido proceso. La instrucción que tengo por parte de la presidencia es que sea una Conade nueva, transparente, cercana al deportista y que estemos pensando en el deporte social que erradique las causas y que vea por la paz“, comentó Rommel Pacheco.