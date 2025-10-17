El integrante de la Auditoría Superior de la Federación, Emilio Barriga, compartió que deja su cargo para sumarse en la contienda por la titularidad del órgano.

Emilio Barriga compartió que tiene más de 20 años de experiencia en el ámbito público, además de que fue de los encargados de la transformación digital del gobierno.

Emilio Barriga se propone para ser titular de la Auditoría Superior de la Federación

Con experiencia como auditor especial del Gasto Federalizado en la Auditoría Superior de la Federación, Emilio Barriga deja su cargo en busca de la titularidad del órgano.

Aunque aún no es anunciado el proceso para quién busque ser titular de la Auditoría Superior de la Federación, Emilio Barriga ya se adelantó porque en marzo 2026 Colmenares Páramo deja el cargo.

Con el anuncio dado la noche del 16 de octubre, Emilio Barriga compartió que tiene más de 20 años de experiencia en el cargo público como auditor, además de que fue parte del proceso en la transformación de lo físico a lo digital.

Por otra parte, explicó que aún no dará a conocer sus “propuestas y visión del futuro” pero pronto en sus redes sociales expondrá los motivos para ser titular de la Auditoría Superior de la Federación.

Anuncio importante:



He decidido separarme de la @ASF_Mexico para participar en la convocatoria por la titularidad de esta institución.



En los próximos días compartiré mis propuestas y visión de futuro para construir una auditoría en beneficio de todas y todos los mexicanos.… pic.twitter.com/EuBRfCbZkb — 🇲🇽Emilio Barriga 🇲🇽 (@barrigae) October 17, 2025

Esta elección no es pública, pues es la Cámara de Diputados quien elegirá si Emilio Barriga será titular o algún otro postulante.

¿Cuándo es la elección para la Auditoría Superior de la Federación?

Emilio Barriga se postuló para ser titular de la Auditoría Superior de la Federación, pero la convocatoria aún no sale y será aproximadamente en enero 2026 que se lance.

David Colmenares Páramo, dejará su cargo al frente de la Auditoría Superior de la Federación el 14 de marzo 2026 luego de ocho años al frente.

Aunque Colmenares Páramo tiene derecho a la reelección, otros postulantes como Emilio Barriga pueden proponerse para estar en la Auditoría Superior de la Federación, pero con única duración de 8 años.