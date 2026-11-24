El lunes 23 de noviembre, Elvira Méndez asumió oficialmente el cargo como nueva titular de la Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (Conapred) por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Por ello, a continuación te decimos quién es Elvira Méndez, desde su información profesional hasta su signo zodiacal.

¿Quién es Elvira Méndez?

Elvira Méndez Bautista es una académica, activista indígena p’urhépecha y funcionaria pública originaria de la localidad de Cherán Atzicuirín, en el municipio de Paracho, Michoacán.

Elvira Méndez, titular de Conapred (Elvira Méndez / FB)

¿Qué edad tiene Elvira Méndez?

Se desconoce la fecha de nacimiento exacta de Elvira Méndez, por lo que no es posible determinar su edad.

¿Quién es el esposo de Elvira Méndez?

De acuerdo con información de sus redes sociales, Elvira Méndez sí se encuentra casada; sin embargo, se desconoce el nombre de su pareja.

¿Qué signo zodiacal es Elvira Méndez?

De acuerdo con una felicitación pública por la Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo, Elvira Méndez nació un 15 de octubre. Según estos datos, es del signo zodiacal Libra.

¿Cuántos hijos tiene Elvira Méndez?

Información de sus redes sociales, señala que Elvira Méndez tiene dos hijos menores.

Elvira Méndez, titular de Conapred (Elvira Méndez / FB)

¿Qué estudió Elvira Méndez?

Elvira Méndez cuenta con la Licenciatura en Psicología Educativa por el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación (IMCED), así como una segunda Licenciatura en Educación Básica.

Adicional, posee una Maestría en Psicología por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) y un Doctorado en Ciencias para la Sostenibilidad e Interculturalidad en la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán (UIIM).

¿En qué ha trabajado Elvira Méndez?

La experiencia profesional de Elvira Méndez destaca por los siguientes cargos que ha desempeñado.

Directora de Educación Intercultural en la Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Psicóloga en el Sector Escolar de Cherán Atzicuirín.

Senadora suplente de representación proporcional por Chiapas.

Investigadora sobre el uso de la lengua indígena en procesos de enseñanza-aprendizaje en la Cañada de los 11 pueblos de Michoacán.

Docente de primaria indígena en Ichán.