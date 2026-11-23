Édgar Guzmán Fernández es regidor del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Alvarado, Veracruz.

Empresario y político, tomó posesión de su cargo como regidor primero de su municipio en enero de 2026 tras resultar electo.

Te contamos todo lo que sabemos sobre el regidor del PVEM en Alvarado, Édgar Guzmán Fernández.

¿Quién es Édgar Guzmán Fernández?

Édgar Guzmán Fernández es un empresario y político, hijo de pescadores y ganaderos, originario de Alvarado, Veracruz, quien actualmente se desempeña como regidor primero de su municipio.

¿Cuántos años tiene Édgar Guzmán Fernández?

Se desconoce la edad del regidor de Alvarado, Veracruz, Édgar Guzmán Fernández.

¿Cuál es el signo zodiacal de Édgar Guzmán Fernández?

A pesar de que no conocemos su edad, sabemos que Édgar Guzmán Fernández cumple años el 14 de septiembre, por lo que nació bajo el signo zodiacal de Virgo.

¿Édgar Guzmán Fernández tiene esposa?

Sí, Edgar Guzmán Fernández tiene esposa. Se trata de Verónica Veytia Ibargüen, quien lo acompaña en eventos públicos.

Cabe señalar que Verónica Veytia Ibargüen figura como la representante legal de la empresa Momentos Memorables con Diseño de Veracruz, S.A. de C.V., que ha licitado contratos con el municipio de Veracruz como la renta de vallas para eventos en 2022 y 2025.

¿Édgar Guzmán Fernández tiene hijos?

Sí, Edgar Guzmán Fernández y Verónica Veytia Ibargüen tienen una hija de 3 años de edad.

¿Qué estudió Édgar Guzmán Fernández?

Édgar Guzmán Fernández tiene una maestría en Administración Pública por el Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla.

¿Cuál es la trayectoria de Édgar Guzmán Fernández?

Antes de asumir su cargo como regidor, Édgar Guzmán Fernández se desempeñó en el ámbito privado como empresario, con presencia en comunidades alvaradeñas mediante actividades de apoyo social y gestión vecinal.

En 2025 buscó la candidatura a la presidencia municipal de Alvarado de la mano de la coalición Morena-PT-PVEM; sin embargo, resultó electo como primer regidor de su municipio.