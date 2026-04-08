El diputado de Oaxaca por el PT, Dante Montaño, se enfrentó en tribuna a la diputada de Morena, Daniela Taurino, a quien le terminó cantando “Ya supérame”, canción de Grupo Firme.

Esto como respuesta a los señalamientos de corrupción que hizo la legisladora durante su ponencia ante el Pleno de la Cámara de Diputados de Oaxaca.

De acuerdo con el diputado del PT, está dispuesto a que se investiguen los señalamientos en su contra, pero señaló que hay un “uso faccioso” de las instituciones para quienes son críticos del gobierno estatal.

El diputado del PT Daniel Montaño dedicó la canción de Grupo Firme, “Ya Supérame”, a su compañera de Morena, Daniela Taurino.

Esto luego de que la diputada señalara las denuncias por defraudación fiscal, peculado y ejercicio indebido del servicio público que pesan contra el legislador, así como otras más por violencia política de género.

“Cierro el tema con una canción que puso alguna vez Andrés Manuel (López Obrador) en la mañanera: ya supérame y dejen de hablar de mí, debes de saber perder” Dante Montaño, diputado del PT

El diputado señaló que es peligroso que la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados permitan el “uso faccioso” de las instituciones para perseguir a quienes critican al gobierno estatal,

Asimismo, aseguró que esta mesa toma parte al permitir que la diputada Daniela Taurino hablara de él durante 5 minutos, mientras que a él le han negado el derecho a la moción de rectificación.

Diputada de Morena señala a Dante Montaño de corrupción y violencia política de género

La diputada Daniela Taurino señaló desde la tribuna del Congreso de Oaxaca al diputado del PR Dante Montaño de haber cometido acciones relacionados con la corrupción y violencia política de género.

“Hablo por la gente de Santa Lucía del Camino que se atrevió a denunciar y hasta el día de hoy sigue esperando justicia. Hoy levanto la voz para ponerle nombre y apellido a quien, amparado en el poder, decidió traicionar la confianza ciudadana y pisotear la ley” Daniela Taurino, diputada de Morena

La diputada de Morena compartió una serie de documentos que vinculan al diputado en delitos como: