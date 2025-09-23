El nombre del diputado de Morena Daniel Andrade Zurutuza se viralizó en las redes sociales luego de que propuso polémico artículo a la Ley del Sector Hidrocarburos.

Y es que el diputado de Monera propone que solo se venda gasolina a motociclistas que usen casco; tanto los conductores como los pasajeros.

¿Quién es Daniel Andrade Zurutuza, diputado de Morena?

Daniel Andrade Zurutuza es un diputado Federal por el Distrito 1 Huejutla de los Reyes en Hidalgo.

El diputado de Morena nació el 8 de junio de 1979.

Daniel Andrade Zurutuza (@danielandradezurutuza / Instagram )

¿Cuántos años tiene Daniel Andrade Zurutuza, diputado de Morena?

Daniel Andrade Zurutuza tiene 46 años de edad.

¿Quién es la esposa de Daniel Andrade Zurutuza, diputado de Morena?

Daniel Andrade Zurutuza estuvo casado con Carol Guadalupe Lara Flores.

¿Qué signo zodiacal es Daniel Andrade Zurutuza, diputado de Morena?

Daniel Andrade Zurutuza es del signo zodiacal Géminis.

De acuerdo con la astrología, las personas regidas bajo el signo zodiacal Gémines son adaptables, curiosos intelectualmente, sociables y con gran capacidad comunicativa.

Son personas ingeniosas, versátiles, tienen un espíritu aventurero, pero les cuesta trabajo concentrarse.

¿Cuántos hijos tiene Daniel Andrade Zurutuza, diputado de Morena?

Daniel Andrade Zurutuza tiene tres hijos: Julieta, Romina y Danielito.

¿Qué estudió Daniel Andrade Zurutuza, diputado de Morena?

Daniel Andrade Zurutuza es Licenciado en Contaduría Pública por la Universidad de Xalapa, Veracruz.

¿En qué ha trabajado Daniel Andrade Zurutuza, diputado de Morena?

Presidente Municipal de Huejutla 2020 - 2024

Diputado Local en la LXIII Legislatura del Congreso del Estado (2016 - 2018)

Representante de ventas en Volkswagen Pachuca sucursal Huejutla

Gerente general de Pinturas La Luna sucursal Tantoyuca, Veracruz

Docente en la Preparatoria Manríquez y Zárate de Huejutla

Fundador y ex presidente del Partido Encuentro Social en Hidalgo

Candidato a Diputado Federal por el PES (2015)

Candidato a Diputado Local por el PES (2016)

Diputado Local por el PES en la LXIII Legislatura

Esta es el polémico artículo a la Ley del Sector Hidrocarburos que propuso el diputado de Morena Daniel Andrade Zurutuza

Daniel Andrade Zurutuza presentó una propuesta que adiciona un artículo a la Ley del Sector Hidrocarburos.

De acuerdo con la iniciativa del diputado de Morena las gasolineras solo podrán vender el combustible a motociclistas que porten casco de seguridad.

Daniel Andrade Zurutuza destacó que tanto el conductor como el pasajero deberán de usar casco al momento de querer comprar gasolina.

En caso de que la gasolinera venda el combustible a motociclistas sin casco podrán recibir multas millonarias.

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, la iniciativa de Daniel Andrade busca reducir los siniestros viales de motociclistas y aumentar el uso de casco.

Sin embargo, la iniciativa de Daniel Andrade Zurutuza ha generado gran polémica en redes sociales.