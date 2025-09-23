¿Solo los motociclistas con casco podrán comprar gasolina? Es la propuesta del diputado Daniel Andrade que ya genera gran polémica.

El diputado de Morena presentó una propuesta que adiciona un artículo a la Ley del Sector Hidrocarburos, pero que ha generado gran controversia.

Daniel Andrade hace polémica propuesta para que solo se venda gasolina a motociclistas con casco

A través de las redes sociales se viralizó la polémica propuesta del diputado Daniel Andrade sobre la venta de gasolina a los motociclistas.

Tráfico (Victoria Valtierra Ruvalcaba / Cuartoscuro)

Y es que Daniel Andrade presentó una iniciativa para que las gasolineras solo vendan el combustible a motociclistas que porten casco de seguridad.

El diputado de morena destacó que tanto el conductor como el pasajero deberán de usar casco de seguridad al momento de querer comprar gasolina.

Daniel Andrade señaló que en caso contrario los motociclistas no podrán comprar la gasolina.

En caso de que la gasolinera venda el combustible a motociclistas podrán recibir multas millonarias.

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, la iniciativa de Daniel Andrade busca reducir los siniestros viales de motociclistas y aumentar el uso de casco.

Polémica propuesta de Daniel Andrade (@Juan_OrtizMX / X )

La polémica propuesta de Daniel Andrade de solo vender gasolina a motociclistas con casco genera polémica en redes

Sin embargo, la iniciativa de Daniel Andrade ha generado gran controversia y así se ha expresado en las redes sociales.

Y es que creen que la iniciativa del diputado de Morena solo pondrá a trabajar a las gasolineras en algo que las autoridades deberían de resolver.

Que es que los motociclistas usen cascos de seguridad tanto los conductores como los pasajeros.

Otros usuarios creen que esta iniciativa no solucionará nada y es que se buscarán otras maneras de conseguir gasolina.

Como que se ponga un servicio de renta de casco para que los motociclistas puedan cargar gasolina.

Mientras que otros creen que esta iniciativa del diputado Daniel Andrade solo hará que crezca el huachicol.