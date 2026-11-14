El diputado federal Carlos Alonso Castillo Pérez rindió protesta este viernes 13 de noviembre como el nuevo representante del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) ante el Instituto Nacional Electoral (INE).

Blanca Cruz, presidenta provisional del INE, le dio la bienvenida a Carlos Alonso Castillo Pérez y expresó su confianza en que se desempeñará con apego a los principios electorales a fin de fortalecer la democracia.

Carlos Alonso Castillo Pérez asume la representación de Morena ante el INE

Morena tiene nuevo representante ante el INE; se trata del diputado Carlos Alonso Castillo Pérez, quien rindió protesta durante la sesión extraordinaria del Consejo General celebrada este viernes 13 de noviembre.

La dirigencia nacional de Morena dio a conocer la nueva designación, asegurando que Carlos Alonso Castillo Pérez se apegará a “los principios vectores de la función electoral” y contribuirá a que México sea más democrático.

Morena tiene nuevo representante ante el INE: Carlos Alonso Castillo Pérez toma protesta (@PartidoMorenaMx)

De acuerdo con la información, Carlos Alonso Castillo Pérez estudió la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Actualmente, Castillo Pérez es diputado federal de Morena, aunque también fue diputado local en la Ciudad de México, donde participó en trabajos legislativos relacionados con transparencia y la conformación del Sistema Local Anticorrupción.

Asimismo, se desempeñó en otros cargos como:

Asesor del entonces jefe delegacional de Coyoacán, entre 2010 y 2012

Asesor de la Comisión de Gobierno de 2012 a 2015

Asesor en la Cámara de Diputados de 2015 a 2018

Con este nombramiento, Castillo Pérez será el encargado de defender los intereses de Morena ante el INE, vigilar las decisiones de la autoridad electoral y participar en las discusiones sobre cómo se organizan las elecciones.

Cabe mencionar que los representantes de los partidos pueden participar en las discusiones, expresar sus opiniones y defender sus posturas, pero no pueden votar para aprobar o rechazar los acuerdos del Consejo General.