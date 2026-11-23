El pasado 4 de noviembre de 2026, Bojun He, presunto integrante de La Unión Tepito, fue detenido en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México.

Durante el cateo a un inmueble, operativo coordinado entre elementos de la Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, se aseguraron más de 43 millones de pesos en efectivo, entre otros objetos.

En tanto que el masculino fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Federación; posteriormente, el 22 de noviembre de 2026, un juez federal lo vinculó a proceso.

Enfrenta cargos por realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita, delitos contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas y Explosivos.

Asimismo enfrenta cargos por presuntas extorsiones a comerciantes, tráfico de personas y tráfico de armas, delitos que ejecutó principalmente en CDMX, Tijuana y Cancún.

Bonjun He, operador de La Unión Tepito (Especial )

A continuación te compartimos algunos datos sobre él.

¿Quién es Bojun He? Integrante de La Unión Tepito

Bojun He, alias ‘El Chino’, es señalado por autoridades federales como uno de los presuntos líderes de una red de lavado vinculada a La Unión Tepito.

La organización criminal mexicana que opera principalmente en la Ciudad de México y zonas del Estado de México, dedicada al:

Narcomenudeo

Extorsión

Cobro de piso

Lavado de dinero

Contrabando

Tráfico de personas.

En China, su lugar de nacimiento, cuenta con antecedentes penales por delitos de falsificación y lavado de dinero.

Actualmente se encuentra en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente de la Ciudad de México bajo prisión preventiva oficiosa.

¿Qué edad tiene Bojun He? Integrante de La Unión Tepito

Bojun He, de origen chino y naturalizado mexicano en septiembre de 2025, tiene 41 años. Se desconoce su fecha de nacimiento exacta.

¿Quién es la esposa de Bojun He? Integrante de La Unión Tepito

No hay información pública en relación a la vida personal de Bojun He, por lo que se desconoce esta información.

¿Qué signo zodiacal es Bojun He? Integrante de La Unión Tepito

Se desconoce la fecha de nacimiento de Bojun He y, por tanto, su signo zodiacal.

¿Cuántos hijos tiene Bojun He? Integrante de La Unión Tepito

No hay información pública en relación a la vida personal de Bojun He, por lo que se desconoce esta información.

¿Qué estudió Bojun He? Integrante de La Unión Tepito

Se desconoce el grado de estudios de Bojun He.

¿En qué ha trabajado Bojun He? Integrante de La Unión Tepito

Bojun He funge como presunto operador financiero y líder de una red criminal vinculada a La Unión Tepito.

Autoridades mexicanas lo identifican como líder de una red de blanqueo de capitales que opera mediante una estructura con fachada empresarial, con la participación de empresarios de origen asiático, al servicio de integrantes de La Unión Tepito.