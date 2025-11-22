Ángela Zamorano Herrera se desempeña actualmente como jueza penal en el Reclusorio Norte, ubicado en la Ciudad de México (CDMX).

Pero, ¿quién es Ángela Zamorano Herrera? Esto sabemos acerca de la jueza del Reclusorio Norte.

¿Quién es Ángela Zamorano Herrera?

Ángela Zamorano Herrera es una juzgadora mexicana, originaria de la CDMX.

Cuenta con más de 10 años de experiencia en el Poder Judicial, situación que la orilló a postularse a las pasadas elecciones 2025.

Fue ahí donde resultó electa como jueza federal, siendo asignada a las salas de juicio del Reclusorio Norte.

Ángela Zamorano Herrera (Tomada de FB)

¿Qué edad tiene Ángela Zamorano Herrera?

Se desconoce la edad exacta de la jueza Ángela Zamorano Herrera; tendría aproximadamente 38 años de edad.

¿Quién es el esposo de Ángela Zamorano Herrera?

La jueza Ángela Zamorano Herrera mantiene su vida personal privada, por lo que se desconoce si actualmente se encuentra casada.

¿Cuántos hijos tiene Ángela Zamorano Herrera?

La jueza Ángela Zamorano Herrera mantiene su vida personal privada, por lo que se desconoce si tiene hijos o no.

¿Qué estudió Ángela Zamorano Herrera?

Ángela Zamorano Herrera cuenta con la Licenciatura en Derecho por la Universidad del Valle de México (UVM).

Además, tiene una Maestría en Juicio Oral y Proceso Penal Acusatorio por el Instituto Nacional de Ciencias Penales.

¿En qué ha trabajado Ángela Zamorano Herrera?

La jueza Ángela Zamorano Herrera cuenta con más de 10 años de trayectoria, en donde ha desempeñado cargos como:

Secretaria de Acuerdos en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México

Secretaria Proyectista

Secretario de Secretario Proyectista Institución

Actualmente ocupa el cargo de jueza federal tras resultar electa en las pasadas elecciones del Poder Judicial 2025.