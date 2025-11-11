El pasado 7 de noviembre, por unanimidad, se reanudó el Consejo Consultivo de Morena, movimiento impulsado por Andrés Manuel López Obrador, al que hoy pertenece Alexandra Zenzes.

Se trata de un órgano externo que “ayudará a definir el presente y el futuro del movimiento”, indicó Luisa María Alcalde, quien encabeza el Consejo Consultivo de Morena.

Por lo que en SDPnoticias te compartimos algunos datos sobre Alexandra Zenzes, una de las 76 integrantes.

¿Quién es Alexandra Zenzes?

Alexandra Zenzes Cordera, desde hace una década, se desempeña como consultora en política ambiental en Anmark Estrategia y Desarrollo S.C.

Es responsable de actividades en materia de sostenibilidad ambiental en el sector público y en el diseño de estrategias en materia de responsabilidad social corporativa.

Preside el Consejo Directivo de NATURALIA A.C., la cual se dedica a preservar especies mexicanas en peligro de extinción.

Hoy forma parte del Consejo Consecutivo de Morena.

¿Cuántos años tiene Alexandra Zenzes?

Se desconoce la fecha de nacimiento de Alexandra Zenzes y, por tanto, su edad.

¿Quiénes son los hijos de Alexandra Zenzes?

Alexandra Zenzes tiene dos hijos producto de su relación con Armando Ríos Piter. Ellos son:

Emiliano, de 17 años de edad.

Camila, de 14 años de edad.

¿Quién es el esposo de Alexandra Zenzes?

Alexandra Zenzes está casada con el abogado y ex senador de la República Mexicana, Armando Ríos Piter, de 52 años de edad.

Alexandra Zenzes está casada con Armando Ríos Piter (@riospiterjaguar / Instagram / )

¿Qué signo zodiacal es Alexandra Zenzes?

Se desconoce la fecha de nacimiento de Alexandra Zenzes y por tanto su signo zodiacal.

¿Qué estudió Alexandra Zenzes?

Alexandra Zenzes es egresada de la Universidad Iberoamericana, donde se licenció en Relaciones Internacionales.

Tomó cursos de Administración y Política Pública en el Tecnológico de Monterrey, con cursos en la Universidad de Harvard.

Tiene una especialidad en Política y Gestión Energética y Medioambiental por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO)

Además de una especialidad en Política Ambiental y Sustentabilidad por la Universidad de George Washington.

¿En qué ha trabajado Alexandra Zenzes?

Alexandra Zenzes trabajó en la Coordinación de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Brindó sus servicios como especialista en política ambiental al Banco Mundial, en las oficinas de Washington y Ciudad de México.

Fungió como maestra de asignatura en la Universidad Iberoamericana y la Universidad Anáhuac de Guerrero.

Es consultora en política ambiental en ANMARK Estrategia y Desarrollo S.C.

Es columnista, enfocada al tema ambiental, de El Sol de México

Fue consejera de NATURALIA A.C., el cual preside con interés en la conservación del jaguar mexicano.

Alexandra Zenzes es integrante del Consejo Consultivo de Morena

Alexandra Zenzes es parte del Consejo Consultivo de Morena, el cual está conformado por 76 integrantes, entre ellos, intelectuales, políticos, escritores, economistas, científicos y actores.

El Consejo Consultivo de Morena, impulsado por AMLO en 2011, servirá como un órgano de asesoría y consulta para que se mantengan los principios y la dirección de la cuarta transformación.

Su función principal es fomentar la participación ciudadana y generar un debate dentro del partido, donde se discutan temas políticos, sociales y culturales.