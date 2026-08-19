Ante la polémica que se desató tras revelarse la militancia de Alejandro Arcos Romero en Morena, Ariadna Montiel anunció que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) resolverá el caso.

En conferencia de prensa, la dirigente nacional de Morena sostuvo que en apego a los procesos internos del partido, ya se dio parte del caso a la CNHJ para que determine el futuro del sujeto.

Así lo adelantó Ariadna Montiel luego de que al pronunciarse sobre las acusaciones, confirmó que Alejandro Arcos Romero es militante de Morena desde su fundación en el año 2013.

Ariadna Montiel confirma que Alejandro Arcos Romero sí milita en Morena (Michelle Rojas/SDPnoticias)

CNHJ determinará si Alejandro Arcos Romero sigue en Morena

Rumbo a las elecciones 2027 en el estado de Quintana Roo, se reveló que en el equipo el aspirante de Morena a la gubernatura, Rafael Marín Mollinedo, participaba un integrante de la mafia rumana.

Se trata de Alejandro Arcos Romero, investigado por autoridades de Estados Unidos y México por ser el presunto operador financiero del grupo criminal.

De la misma forma, los reportes exhibieron que Alejandro Arcos Romero es militante de Morena, ante lo cual la dirigencia nacional del partido señaló que se va a revisar el caso.

“Nosotros le pedimos a la Comisión Nacional de Honestidad que tenga conocimiento y actúe como considere la comisión” Ariadna Montiel. Dirigente nacional de Morena

En torno a ello, Ariadna Montiel declaró que ya se dio parte de los hechos a la CNHJ para que sea dicha instancia la que analice la situación y resuelva lo que considere conducente.

Cabe resaltar que el organismo partidista es el encargado de resolver si es necesario iniciar un procedimiento en contra de Alejandro Arcos Romero debido a las acusaciones de vínculos con la mafia rumana.

Alejandro Arcos (Especial)

Alejandro Arcos Romero es investigado por nexos con mafia rumana

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y del Departamento de Justicia de Estados Unidos, investigan a a Alejandro Arcos Romero por ser presunto operador financiero de la mafia rumana.

El sujeto enfrentó el bloqueo de sus cuentas bancarias tras la identificación de 14 empresas fachada constituidas para blanquear dinero derivado de la clonación masiva de tarjetas.

Entre diciembre de 2022 y junio de 2023, Alejandro Arcos Romero se integró a la Agencia Nacional de Aduanas de México, donde ocupó el cargo de secretario particular.

Documentos oficiales detallan que la red criminal operó un fraude financiero principalmente en destinos turísticos de Quintana Roo, como:

Cancún

Playa del Carmen

Tulum

Tras revelarse el caso, también se dio a conocer que Alejandro Arcos Romero es militante de Morena, lo cual fue confirmado por Ariadna Montiel, quien destacó que está en el partido desde el 2013.