Agustín Guerrero es un consejero de Morena en Puebla, cuya actividad ha sido relevante en la organización interna del partido y la defensa de los gobiernos emanados de la Cuarta Transformación.

Recientemente, su nombre ganó notoriedad debido a la detención del alcalde poblano de Esperanza, Isaac Rodríguez Ochoa, señalado de vínculos con el crimen organizado.

En ese contexto, Agustín Guerrero juega un papel clave, al exigir que en el futuro se evite postular nuevos perfiles cuestionables y se fortalezcan los controles internos de Morena.

Agustín Guerrero reacciona a la detención del edil de Esperanza durante el Operativo Enjambre (Michelle Rojas)

¿Quién es Agustín Guerrero? Consejero de Morena Puebla

Agustín Guerrero Castillo es un político mexicano con una larga trayectoria en la izquierda que actualmente integra la estructura de Morena en Puebla, donde funge como consejero estatal.

Economista de formación, su actividad política comenzó desde su etapa universitaria, cuando participó en el movimiento estudiantil de 1986 y formó parte del Consejo Estudiantil Universitario.

Antes de integrarse a Morena, militó durante 26 años en el Partido de la Revolución Democrática (PRD). Dentro de ese partido ocupó diversos cargos y llegó a ser dirigente del PRD en la Ciudad de México (CDMX).

En Puebla, Agustín Guerrero ha ocupado responsabilidades dentro de la dirigencia estatal de Morena tras su nombramiento en 2022.

Agustín Guerrero (Especial)

¿Cuántos años tiene Agustín Guerrero?

Agustín Guerrero nació el 15 de agosto de 1959, por lo que tiene 67 años hasta la publicación de esta nota.

¿Quién es la esposa de Agustín Guerrero?

Agustín Guerrero está casado con una mujer llamada Alejandra, de quien no se dispone mayor información.

Agustín Guerrero (Especial)

¿Qué estudió Agustín Guerrero?

Agustín Guerrero es economista por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde fue dirigente del movimiento estudiantil en 1986-87.

¿En qué ha trabajado Agustín Guerrero?

Agustín Guerrero se ha caracterizado por su extensa trayectoria de activismo y cargos públicos. Su currículum incluye:

Militante y dirigente del PRD (26 años)

Secretario de Acción Electoral del PRD en el Distrito Federal

Subsecretario de Acción Electoral del Comité Ejecutivo Nacional del PRD

Secretario de Planeación Política y Desarrollo Institucional del PRD

Dirigente de Izquierda Democrática Nacional (IDN)

Presidente del PRD en la Ciudad de México, de 2003 a 2005

Representante del PRD ante el Instituto Electoral del Distrito Federal

Diputado local de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, de 2006 a 2009. Fue secretario de la Comisión de Gobierno

Diputado federal por el PRD, de 2009 a 2012, durante la LXI Legislatura

Vocero de la campaña de Ricardo Monreal en Cuauhtémoc

Integrante de Morena desde 2015, después de renunciar al PRD

Consejero estatal de Morena en Puebla, cargo que obtuvo en la elección interna de 2022

Secretario general del Comité Ejecutivo Estatal de Morena Puebla

Agustín Guerrero (Especial)

Agustín Guerrero llama a medidas tras la detención del edil de Esperanza

La detención del alcalde de Esperanza, Isaac Rodríguez Ochoa, durante el Operativo Enjambre, generó una reacción inmediata dentro de Morena en Puebla.

El vocero estatal Agustín Guerrero, calificó el caso como una “alerta oportuna” para reforzar los filtros internos rumbo a las elecciones de 2027.

Guerrero señaló que el operativo confirma un combate frontal al crimen organizado, sin importar afiliaciones partidistas.

Además, subrayó que Morena deberá blindar sus procesos de selección para evitar que perfiles con antecedentes cuestionados accedan a candidaturas.