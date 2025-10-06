Víctor Cruz Russek, esposo de Maru Campos, murió el domingo 5 de octubre de 2025 tras padecer cáncer de pleura.

El empresario y Maru Campos Galván -de 50 años de edad- iniciaron una relación en 2023 y se casaron en enero de este año.

¿Quién era Víctor Cruz Russek? El empresario y esposo de Maru Campos

Víctor Manuel Cruz Russek nació en Chihuahua y era un empresario enfocado en el sector automotriz, así como el ganadero.

En septiembre de 2025, Víctor Cruz Russek reveló que padecía cáncer de pleura y estuvo hospitalizado varias semanas.

El gobierno de Chihuahua confirmó la muerte de Víctor Cruz Russek y Maru Campos manifestó su luto cambiando su foto de perfil de Instagram y Facebook.

¿Qué edad tenía Víctor Cruz Russek?

Víctor Cruz Russek nació en 1950 y tenía 75 años de edad.

¿Quién era la esposa de Víctor Cruz Russek?

Víctor Cruz Russek se casó con María Eugenia Campos en enero de 2025, tras ser pareja por más de un año.

¿Signo zodiacal era Víctor Cruz Russek?

Debido a que se desconoce la fecha exacta de nacimiento de Víctor Cruz Russek, se desconoce su signo zodiacal.

¿Cuántos hijos tenía Víctor Cruz Russek?

Víctor Cruz Russek tuvo tres hijos:

Mónica Patricia Cruz

Víctor Manuel Cruz

Manuel Víctor Cruz

¿Qué estudió Víctor Cruz Russek?

El conocido empresario Víctor Cruz Russek estudió contaduría pública en la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH).

¿En qué trabajó Víctor Cruz Russek?

Víctor Cruz Russek fue fundador del Grupo Automotriz CR3 y fue consejero de diversas instituciones financieras y educativas.

Víctor Cruz Russek murió tras padecer cáncer de pulmón

El domingo 5 de octubre se confirmó la muerte de Víctor Cruz Russek tras padecer cáncer de pleura, un padecimiento que afecta el revestimiento de los pulmones y la cavidad del tórax.

Víctor Manule Russek llevaba casi un año de matrimonio con la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos.

Maru Campos compartió un mensaje en Instagram para despedirse de su esposo.