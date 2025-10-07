Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, publicó un emotivo mensaje a su esposo Víctor Cruz Russek, fallecido por cáncer de pleura el 5 de octubre.

“Te voy a extrañar siempre”, puso en un video en el que incluyó fotos de su esposo desde niño, de su boda, con familia y mascotas, e incluso una con la presidenta Claudia Sheibaum.

El video en Memoria de Víctor Cruz Russek, quien murió los 75 años de edad, ha recibido mensajes de apoyo para la gobernadora.

El mensaje de Maru Campos para Víctor Cruz Russek

Maru Campos dio un mensaje de agradecimiento porque dijo que Víctor Cruz Russek le enseñó a quitarle el pie al acelerador y aprendió a vivir en lugar de sobrevivir.

También dijo que aprendió a medir la vida en amor y ya no con logros y prometió en que va a seguir aunque su tren vaya con un asiento vacío y que dará lo mejor de sí para ser la mujer que decía que era.

“Gracias Victor por enseñarme a quitar el pie del acelerador y aprender a frenar, porque gracias a ti conocí la aventura de vivir, y dejé de sobrevivir. Aprendí que la vida no se mide en logros sino en amor, y que los días pueden ser pocos y aún así compartir una eternidad. Hoy mi tren sigue, pero con un asiento vacío. Daré lo mejor de mí por ser esa mujer que tú decías que era. Te voy a extrañar siempre” Maru Campos

¿Quién fue Víctor Cruz Russek, esposo de Maru Campos?

Víctor Cruz Russek fue un empresario en el sector automotriz y ganadero de Chihuahua.

Su formación fue como contador público por la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) y participó como consejero en diversas instituciones financieras y educativas.

Las condolencias expresadas no solo han ido a Maru Campos sino a sus tres hijos: