Hoy domingo 5 de octubre de 2025, se dio a conocer la muerte del empresario Víctor Cruz Russek, esposo de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos.

Tras esto, las redes sociales de la gobernadora Maru Campos se llenaron de mensajes con condolencias, además de que compartió un par de fotografías para despedirse de su esposo, Víctor Cruz Russek.

¿De qué murió Víctor Cruz Russek? El esposo de Maru Campos

El pasado 2 de septiembre de 2025, el empresario Víctor Cruz Russek -de 75 años de edad- reveló que padecía de un agresivo cáncer de pleura, enfermedad que sería la causa de su muerte.

El Gobierno de Chihuahua confirmó la muerte del Víctor Cruz Russek, quien estaba hospitalizado desde hace varias semanas.

El cáncer de pleura es un padecimiento que se origina en el revestimiento de los pulmones y la cavidad del tórax.

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos no se ha pronunciado ante los medios por la muerte de su esposo.

¿Quién era Víctor Cruz Russek? El empresario y fundador de Grupo Automotriz CR3

Víctor Cruz Russek estudió contaduría pública en la Universidad Autónoma de Chihuahua y estaba enfocado en el sector empresarial.

Los principales negocios de Víctor Cruz Russek estaban enfocados en el ámbito automotriz y ganadería.

Fundó el Grupo Automotriz CR3, el cual se convirtió en uno de los consorcios más destacados del norte del país.

Víctor Cruz Russek estaba casado con Maru Campos y llevaban tres años de relación en enero de 2025 se casaron en una ceremonia privada.

El empresario tuvo tres hijos:

Mónica Patricia Cruz

Víctor Manuel Cruz

Manuel Víctor Cruz

Tras darse a conocer la muerte de Víctor Cruz Russek, Maru Campos cambió su foto de perfil de Instagram por una donde aparece junto a su esposo.

Víctor Cruz Russek llevaba horas en estado crítico y fue en la tarde del domingo que se confirmó su lamentable muerte.