La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, asistió como invitada especial a la ceremonia de celebración de los 25 años de la empresa Jabil en el estado. Durante el evento, enfatizó que la inversión en la entidad no es privilegio de unos pocos, sino el sustento de miles de familias chihuahuenses.

La compañía instaló su primera planta en Chihuahua en el año 2000 y actualmente cuenta con una plantilla de 10 mil colaboradores, de los cuales 8 mil 500 se encuentran en la capital.

Maru Campos reconoce el trabajo que impulsa a las empresas

La mandataria estatal agradeció la confianza de la compañía y reconoció a las y los trabajadores locales, quienes, con su talento y dedicación, dan fuerza a este proyecto internacional de manufactura avanzada e innovación.

Maru Campos fue invitada de honor a la celebración de los 25 años de Jabil en Chihuahua. (Cortesía)

Subrayó que actualmente Chihuahua produce 4 de cada 10 circuitos electrónicos del país y cuenta con talento altamente calificado, capaz de desarrollar y perfeccionar componentes de alta tecnología.

La entidad forma parte de la “Ruta de los Semiconductores”, convirtiéndose en un nodo estratégico para el desarrollo tecnológico de Norteamérica.

Este es el camino que nos ha llevado a ser declarados por la Secretaría de Economía del Gobierno Federal como un polo de desarrollo, que será clave para la consolidación de las cadenas de suministro, necesarias para el florecimiento de la industria electrónica en América del Norte Maru Campos

Avance tecnológico y capacitación

Para fortalecer la consolidación de la región, más de 200 ingenieros chihuahuenses cursan un programa especializado en semiconductores en la Universidad Estatal de Arizona, mientras que 22 jóvenes estudian en el Instituto de Investigación de Tecnología Industrial de Taiwán, además de que continúan las alianzas con universidades de Texas y Michigan.

Durante el evento, también se inauguró Jabil Academy, un programa conjunto entre la empresa, el Estado y la Universidad Tecnológica de Chihuahua (UTCH), que impulsará la capacitación técnica y el desarrollo profesional de los empleados locales.

Rafael Renno, vicepresidente senior de Unidades de Negocios Globales, destacó que Chihuahua es una de las sedes más importantes de Jabil, y que la evolución de la inteligencia artificial aumentará aún más su relevancia.

Sándor Kékesi, director senior de Operaciones de Jabil Chihuahua, agradeció el apoyo del gobierno estatal y de la UTCH, que contribuyen a fortalecer la operación de la empresa y transformar los procesos industriales mediante la capacitación de su personal.