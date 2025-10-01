Chihuahua se posiciona como líder en exportaciones al registrar un valor acumulado de 47 mil 551 millones de dólares, lo que representa un crecimiento de 35.7% respecto al mismo periodo de 2024.

Este avance se ha logrado durante el gobierno de Maru Campos, colocándose por encima de estados como Coahuila, Nuevo León, Baja California y Jalisco, según datos del INEGI.

El crecimiento del estado según datos del INEGI

La economía estatal destaca también en otros indicadores: ocupa el 8° lugar en PIB, el 7° en empleo formal, 1° en menor ocupación del sector informal, 7° en atracción de Inversión Extranjera Directa (IED) como porcentaje del PIB, 2° en personal ocupado en la industria IMMEX, 3° en establecimientos IMMEX, 5° en IED automotriz y 6° en producción manufacturera.

De acuerdo con cifras del Centro de Información Económica y Social, Chihuahua se encuentra entre los principales productores y exportadores del país:

Minería: 4° en valor de producción, 4° en oro y cobre, 2° en plomo, 3° en plata y zinc.

Manufactura y exportaciones: 4° en fabricación de equipo de transporte, 2° en productos eléctricos, 1° en equipo de computación y comunicación, 2° en dispositivos médicos.

Agricultura: 1° en producción de manzana, algodón y nuez.

Innovación: 10° en generación de patentes por cada 100 mil habitantes.

En cuanto al Índice de Competitividad Estatal 2025, Chihuahua subió una posición, ubicándose en el 8° lugar, reflejando la consolidación de su economía y la eficacia de las políticas públicas implementadas por el gobierno estatal.

Chihuahua alcanza índice más alto de exportaciones con gobierno de Maru Campos. (Cortesía )

Estos resultados muestran el compromiso del gobierno de Maru Campos para impulsar la economía, fortalecer la competitividad y generar beneficios directos para las y los chihuahuenses.