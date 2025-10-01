Chihuahua se posiciona como líder en exportaciones al registrar un valor acumulado de 47 mil 551 millones de dólares, lo que representa un crecimiento de 35.7% respecto al mismo periodo de 2024.

Este avance se ha logrado durante el gobierno de Maru Campos, colocándose por encima de estados como Coahuila, Nuevo León, Baja California y Jalisco, según datos del INEGI.

El crecimiento del estado según datos del INEGI

La economía estatal destaca también en otros indicadores: ocupa el 8° lugar en PIB, el 7° en empleo formal, 1° en menor ocupación del sector informal, 7° en atracción de Inversión Extranjera Directa (IED) como porcentaje del PIB, 2° en personal ocupado en la industria IMMEX, 3° en establecimientos IMMEX, 5° en IED automotriz y 6° en producción manufacturera.

De acuerdo con cifras del Centro de Información Económica y Social, Chihuahua se encuentra entre los principales productores y exportadores del país:

  • Minería: 4° en valor de producción, 4° en oro y cobre, 2° en plomo, 3° en plata y zinc.
  • Manufactura y exportaciones: 4° en fabricación de equipo de transporte, 2° en productos eléctricos, 1° en equipo de computación y comunicación, 2° en dispositivos médicos.
  • Agricultura: 1° en producción de manzana, algodón y nuez.
  • Innovación: 10° en generación de patentes por cada 100 mil habitantes.

En cuanto al Índice de Competitividad Estatal 2025, Chihuahua subió una posición, ubicándose en el 8° lugar, reflejando la consolidación de su economía y la eficacia de las políticas públicas implementadas por el gobierno estatal.

Chihuahua alcanza índice más alto de exportaciones con gobierno de Maru Campos.
Estos resultados muestran el compromiso del gobierno de Maru Campos para impulsar la economía, fortalecer la competitividad y generar beneficios directos para las y los chihuahuenses.