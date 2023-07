Luis Martín Sánchez Íñiguez, corresponsal de La Jornada en Tepic, está desaparecido desde el miércoles 5 de julio, ¿qué le pasó?

Su esposa presentó la denuncia formal este viernes 7 de julio ante las autoridades de la Fiscalía de Nayarit, sumando así un caso a la problemática de la inseguridad de México para los periodistas.

De acuerdo con la mujer, en su domicilio fueron halladas algunas de las pertenencias e identificaciones de Luis Martín Sánchez Íñiguez.

Sin embargo, su computadora y credencial que lo acreditaba como corresponsal de La Jornada en Tepic también están en calidad de extraviados .

Se dice que ya hubo un intento de comunicación con la familia del desaparecido, mas esto no pudo concretarse por motivos personales.

¿Qué le pasó a Luis Martín Sánchez Íñiguez? Está desaparecido desde el 5 de julio

Cecilia López Aguilar, esposa de Luis Martín Sánchez Íñiguez, denunció formalmente la desaparición del periodista, ocurrida desde el miércoles 5 de julio .

Asimismo, con el acto dio a conocer un par de detalles que comienzan a generar teorías sobre cuál sería su paradero.

¿Qué le pasó al corresponsal de La Jornada en Tepic? Su esposa compartió que la última vez que se comunicaron fue el 5 de julio al rededor de las 20:43 horas; él le avisó que se había ido la luz en su casa.

Posteriormente, dado que ella se encontraba en otra localidad, envió a uno de sus hijos al domicilio de Luis Martín Sánchez Íñiguez el jueves 6 de julio, mas éste no se encontraba en su hogar.

Por lo tanto, la mujer se dirigió al inmueble, donde registraron que su computadora, un disco duro, un par de sandalias y su identificación como corresponsal de La Jornada tampoco estaban dentro.

Contrario a su cartera, otras credenciales y los pantalones que vestía aquel miércoles 5 de julio, los cuales se hallaron sin problema alguno.

🚨Luis Martín Sánchez Íñiguez, corresponsal de La Jornada en Tepic, Nayarit, se encuentra desaparecido desde la noche del pasado miércoles, según la denuncia que su esposa, Cecilia López Aguilar, presentó la tarde de este viernes ante la Fiscalía General del Estado.… pic.twitter.com/8wiKi5EU3l — La Jornada Morelos (@MorelosJornada) July 8, 2023

Intentan comunicarse con la familia de Luis Martín Sánchez Íñiguez

Tras levantar la denuncia ante la Fiscalía de Nayarit por la desaparición de Luis Martín Sánchez Íñiguez, Cecilia López Aguilar declaró que una persona no identificada intentó comunicarse con sus familiares vía telefónica .

Ello con el pretexto de dar información importante sobre el paradero del corresponsal de La Jornada en Tepic a su hija, quien radica en San Luis Potosí.

No obstante, al no lograr contactarla directamente, el responsable de la llamada no mencionó ningún dato con respecto a Luis Martín Sánchez Íñiguez y su desaparición.