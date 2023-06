José González, periodista de Guerrero, realizó una transmisión en vivo este jueves 15 de junio tras ser baleado y en donde exigió justicia.

De acuerdo con su relato, los hechos ocurrieron durante la mañana de este día, en las inmediaciones de las avenidas Ejido y Gobernadora, del municipio de Acapulco, Guerrero.

José González acababa de salir de su domicilio a bordo de su carro, cuando fue interceptado por sujetos armados quienes dispararon en su contra.

A través del video en vivo José González mostró los tiros que le habrían logrado impactar, esto cerca de la zona del estomago y en los brazos.

Luego de ser baleado, José González, periodista de Guerrero, relató que pidió ayuda a elementos de la policía municipal, quienes se trasladaron a la zona, pero denunció que sólo para hacer acto de presencia.

Esto porque señaló que se estaba desangrando y los elementos policiacos únicamente lo miraban sin prestarle atención o solicitar ayuda médica.

José González es conocido en los medios de comunicación por su personaje ‘Guerrero Fénix’, con el cual, realiza denuncias ciudadanas acerca de hechos que tienen lugar en la entidad guerrerense.

“Soy el guerrero fénix, me acaban de balear. La policía no me está ayudando, me están dejando desangrar. Me atacó la mafia y no me ayudan”, relató el periodista.

Por tal motivo, solicitó una ambulancia a su seguidores que se encontraban observando la transmisión en vivo, luego de que resaltara que se estaba desangrando.

José González, periodista de Guerrero, recrimina trato a la prensa y responsabiliza al gobierno de lo que pudiera pasarle

José González recriminó los hechos y mencionó que tan sólo un día antes, el miércoles 14 de junio, sostuvo una reunión con la gobernadora Evelyn Salgado donde señaló la supuesta libertad de prensa de que hay en la entidad.

Posteriormente, instó al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a que volteara a ver cómo se estaba tratando a la presa en Guerrero , luego del atentado que sufrió en su contra y la nula ayuda que se le estaba proporcionando.

Recalcó la ayuda necesaria que requería de forma inmediata, toda vez que se estaba debilitando por encontrarse desangrando a causa de los disparos recibidos

Visiblemente afectado por los hechos, José González envió un mensaje a sus familiares y responsabilizó al gobierno de lo que pudiera pasarle.

“Te amo, mamá, papá, hermanos, hijos... si me muero desagrado porque nadie me quiere ayudar, ya saben, fue culpa del gobierno que no me quiso ayudar”, mencionó el comunicador.

En la parte final del video se observa a un elemento de la policía municipal quien le refirió que “ya se había pedido el apoyo de las unidades médicas” .

Pese a ello, solicitó le fuera proporcionada seguridad, luego de que temía fuera seguido por sus atacantes hasta el hospital y quisieran volver a atacarlo .