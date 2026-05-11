Javier Corral, ex gobernador de Chihuahua, aseguró que son calumnias las acusaciones sobre el supuesto despojo de una casa de su propiedad en Ciudad Juárez.

En entrevista con Carmen Aristegui, el senador por Morena aseguró que estas acusaciones siempre salen a flote “cuando se necesita” hablar en su contra por sus críticas al gobierno estatal o municipal.

“Es algo a lo que se recurre cada que se necesita, cada que mis adversarios o mis enemigos quieren llamar la atención de la atención pública con una narrativa falsa, calumniosa…una calumnia que se inició con algunas publicaciones” Javier Corral

Asimismo, reiteró que hasta la fecha no hay ningún proceso legal por despojo en su contra por el caso de la casa en Ciudad Juárez que le compró a Esperanza Miranda Molinar.

Javier Corral recuerda demanda civil por calumnias tras vandalismo en su casa en Ciudad Juárez

Javier Corral, ex gobernador de Chihuahua, recordó que por las calumnias en su contra relacionadas con la compra de su casa en Ciudad Juárez, inició una demanda civil en Estados Unidos.

El senador recordó que la “narrativa falsa” y calumniosa en su contra fue iniciada por el dueño de el Diario de Juárez y de el Diario de Chihuahua Osvaldo Rodríguez Borunda, contra quien interpuso una demanda civil en El Paso, Texas.

Javier Corral aseguró además que esta es la quinta vez que se vandaliza su casa en Ciudad Juárez, con la diferencia que en esta ocasión se incluyó un arreglo floral.

“Esta no es la primera ocasión en que esta casa, mi casa en Juárez, es vandalizada, sobre todo pintarrajeada, esta es la quinta ocasión en que sucede. Ahora se agregó un ramo de flores que se puso en la puerta” Javier Corral

Asimismo, resaltó que estos actos vandálicos son para minar su imagen cada que hace alguna crítica al gobierno de Chihuahua o de Ciudad Juárez.

Javier Corral afirma que compra de casa de Esperanza Miranda Molinar fue legal

Por otra parte, Javier Corral aseguró que la compra de la casa a la señora Esperanza Miranda Molinar que realizó en marzo de 2017 fue legal y bajo protocolos notariales.

El ex gobernador resaltó que fue Esperanza Miranda Molinar quien lo buscó para que comprara su casa y tras conversaciones, llegaron a un acuerdo.

Asimismo, resaltó que el precio por el domicilio fue puesto por la anterior dueña, acompañado de la revisión del valor catastral y un avalúo bancario.

“Yo en el 2017 compré esta casa a doña Esperanza Miranda. Varios meses durante el 2016 ella tuvo colocada afuera de su casa un letrero de ‘se vende’ hasta que un día ella se acercó conmigo para saber si yo se la podía comprar, entre otras cosas porque esta casa se encuentra exactamente enfrente de mi oficina en Ciudad Juárez” Javier Corral

De acuerdo con Javier Corral, la señora Esperanza Miranda Molinar siempre estuvo en compañía de una hija adoptiva y sobrina, Ana Luisa Solís Miranda.

Asimismo, resaltó que por años no hubo ningún problema e incluso no se ha registrado ningún reclamo legal por despojo.

Señaló además que los conflictos iniciaron al interior de la familia de la anterior dueña, pues una de sus hijas, Yolanda Agüero Miranda, reclamó una parte de la venta.