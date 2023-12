El senador suplente Juan Pablo Adame dijo adiós a la Cámara de Senadores debido a la avanzada enfermedad que padece.

Ayer 19 de noviembre, el senador suplente por el PAN, Juan Pablo Adame, hizo llegar una carta a la Cámara de Senadores para despedirse de su trabajo y de sus compañeros.

Y es que el senador suplente de Miguel Ángel Mancera padece cáncer, el cual ya se encuentra muy avanzado, de manera que Juan Pablo Adame entró a cuidados paliativos.

“Un vaso de agua fría”, así se titula la carta que el senador Juan Pablo Adame envió a la Cámara de Senadores y que fue leída por Josefina Vázquez Mota.

En dicha carta, Juan Pablo Adame explicó que en el último mes su cuerpo se ha deteriorado debido al cáncer que padece y que le ha imposibilitado incluso disfrutar de un buen vaso de agua fría.

Por ello, pidió a sus compañeros disfrutar la vida, la cotidianidad y no dar por sentadas las cosas que se hacen todos los días.

Además, Juan Pablo Adame informó que empezará con los cuidados paliativos desde casa debido a que el cáncer “no dio tregua”.

Finalmente el senador suplente dijo estar tranquilo, en paz y “con la seguridad de que el cielo me espera”.

“Hoy solo asumo esta nueva situación de mi vida con la seguridad de que el cielo me espera, pero no seré yo, ni las expectativas de vida que me dan los doctores los que tienen la última palabra. Dios sabrá el día y la hora, mientras tanto, a vivir. Disfruten de un buen vaso de agua fría por mí”.

Juan Pablo Adame