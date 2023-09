Un importante tema ha llegado a la Cámara de Senadores como consecuencia de la enfermedad de Juan Pablo Adame, ¿qué tiene el político mexicano? Te contamos sobre su padecimiento.

El pasado miércoles 6 de septiembre, Juan Pablo Adame rindió protesta por un día como funcionario suplente en la Cámara de Senadores , alzando la voz así por la dificultades físicas que enfrenta.

El político mexicano padece de esta complicada enfermedad, cual fue objeto para que un importante tema fuera puesto sobre las mesas de discusión de la Cámara de Senadores.

Pese a que Juan Pablo Adame se mantuvo dentro del organismo público únicamente durante un día, destacó más la importancia de su discurso por su enfermedad haciendo eco a nivel nacional.

La enfermedad de Juan Pablo Adame, quien fungió como funcionario suplente por el PAN durante un día, sembró las semillas de un importante tema en la Cámara de Senadores.

Pero, ¿qué tiene el político mexicano? Juan Pablo Adame está diagnosticado con cáncer de estómago y ha luchado contra de este con sesiones de quimioterapia y un par de cirugías.

De acuerdo con el político mexicano, en representación de miles, su enfermedad debe ser tomada en cuenta en la Cámara de Senadores, tanto como en otros organismos de la administración pública.

Ya que es necesario, asegura Juan Pablo Adame, que se dignifiquen los padecimientos como el suyo y se adquiera una nueva actitud ante los prejuicios que rodean a los distintos tipos delcáncer a nivel nacional.

“Estoy aquí dando una batalla por mi vida, el cáncer volvió, pero no me voy a detener, no me voy a rendir [...] ¿Cuánto tiempo me queda? No lo sé, nadie lo sabe, lo que sí sé con certeza es que cada día que amanezco es una oportunidad única e irrepetible para vivir con esperanza, amar con intensidad y dejar un legado en cada una de mis acciones”.

Juan Pablo Adame