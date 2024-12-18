De cara a la inauguración del puente ferroviario internacional, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se reunió con altos mandos de la empresa Canadian Pacific Kansas City.

Así lo dio a conocer la propia Claudia Sheinbaum por medio de un mensaje que compartió en sus redes sociales, en el cual explicó cuál fue el tema que se abordó durante el encuentro.

En ese sentido, la presidenta destacó la importancia de la reunión con los altos mandos de Canadian Pacific Kansas City de cara a la inauguración del puente ferroviario internacional.

Claudia Sheinbaum (Cuartoscuro / Mario Jasso)

Claudia Sheinbaum se reunió con mandos de Canadian Pacific Kansas City por proyecto del puente ferroviario internacional

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reveló que durante el próximo mes de febrero de 2025, se va a llevar a cabo la inauguración del segundo puente ferroviario internacional.

Lo anterior fue afirmado por la presidenta de México en el mensaje que compartió, pues aseveró que la segunda fase del proyecto se pondrá en marcha en el segundo mes del 2025.

En la publicación, Claudia Sheinbaum sostuvo que ante la cercanía del arranque del puente ferroviario internacional, celebró hoy 18 de diciembre una importante reunión en Palacio Nacional.

Con respecto a ello, expuso que tuvo un encuentro con un par de altos mandos de la empresa ferroviaria Canadian Pacific Kansas City que será clave para el futuro del segundo puente.

Luego de detallar que en la reunión participó Keith Creel, presidente y director ejecutivo de la compañía en cuestión, Claudia Sheinbaum resaltó que la firma tendrá una participación vital.

Así lo refirió debido a que la presidenta expuso que Canadian Pacific Kansas City cuenta con una amplia red de vías que no solo recorren México, sino que llegan hasta Canadá.

Finalmente, en su publicación recordó que la segunda fase del puente ferroviario internacional a inaugurarse en febrero del próximo año, conectará a Nuevo Laredo, Tamaulipas y Laredo, Texas.

Recibimos en Palacio Nacional a Keith Creel, presidente y director ejecutivo de Canadian Pacific Kansas City, empresa que cuenta con vías desde México hasta Canadá. En febrero inauguran el segundo puente ferroviario internacional entre Nuevo Laredo, Tamaulipas y Laredo, Texas. pic.twitter.com/MZuwrXFuJI — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) December 18, 2024

¿Qué es el puente ferroviario internacional?

El puente ferroviario internacional se trata de un proyecto de movilidad a través del cual se busca potenciar las relaciones comerciales existentes entre México y Estados Unidos.

Sobre él puente que lleva por nombre Patrick J. Ottensmeye, se ha sostenido que logrará impulsar una mejora significativamente en la infraestructura ferroviaria transfronteriza.

En torno a ello, se indica que duplicará la capacidad del corredor ferroviario comercial, pues permitirá que haya un transporte y traslado más eficiente y seguro de mercancías.

En ese sentido, se ha asegurado que el puente ferroviario internacional no solo reducirá los tiempos de espera, sino que también permitirá una reducción de los costos de logística.

Además, la mejora en la capacidad de transporte reforzará la competitividad de la región y llamará a posibles nuevas inversiones, promoviendo de esa manera el desarrollo económico.