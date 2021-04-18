México.- A Angela Davis, activista por los derechos civiles, le fue revocado el premio que recibiría por parte del Instituto de Derechos Civiles de Birmingham (BCRI, por sus siglas en inglés), este 2019.

De acuerdo con los organizadores del premio Fred Shuttlesworth, tras un “análisis detallado” a las declaraciones y pronunciamientos públicos de Davis, concluyeron que “no cumple con los criterios en lo que se basa el reconocimiento”.

Por lo que el 4 de enero se votó por la rescindir la invitación a Davis de 74 años, aunque ello no niega su reconocimiento como “prominente figura de la historia de los derechos civiles y académica”, señala el comunicado de la organización.

David ha sido crítica a la política de Israel sobre territorio Palestino y clara sobre su apoyo a la causa Palestina, por lo que el alcalde Randall Woodfin de la localidad en Alabama, Estados Unidos, donde se localiza la sede de la organización que le concedería el premio, dijo que la decisión obedece a las protestas de la comunidad sionista local, rescata El Desconcierto.

La propia activista difundió un comunicado donde destacó que su apoyo a Palestina había sido parte de la decisión para no otorgarle el premio en febrero y añadió “la rescisión de esta invitación es un ataque al espíritu de indivisibilidad de la justicia”.