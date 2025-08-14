El TEPJF validó nuevamente las elecciones del Poder Judicial 2025, ya que bateó más impugnaciones presentadas contra los comicios.

Tras los comicios, el Tribunal Electoral del Poder Judicial (TEPJF) ha votado sobre distintos recursos presentados contra las elecciones del pasado 1 de junio, tanto cargos federales como locales.

Las impugnaciones presentadas tanto ante el TEPJF como de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) han señalado desde los acordeones, la intervención de los otros Poderes, así como diversas irregularidades en candidatos electos.

Elecciones Poder Judicial 2025 son validadas por TEPJF: Bateó más impugnaciones y estos fueron los argumentos

En la sesión de este miércoles 13 de agosto, los magistrados de la Sala Superior del TEPJF rechazó nuevamente las impugnaciones y sus argumentos base contra las elecciones del Poder Judicial 2025 con mayoría.

Acorde con lo mencionado sobre los acordeones, los magistrados del TEPJF determinaron que la “guía de votación” no acredita la “indebida intervención” en las elecciones del Poder Judicial 2025.

Ya que los acordeones no figuraron como propaganda indebida, ni se demostró la falta de autenticidad en los votos de las elecciones del Poder Judicial 2025.

En la sesión de hoy 13 de agosto también se escucharon argumentos contra los candidatos que resultaron electos sin alcanzar el requisito de promedio mínimo, sin embargo, se utilizó la resolución anterior.

Aunque en este punto, la magistrada Janine Otálora señaló que los requisitos de elegibilidad están presentes incluso en la Constitución Política, por lo que sí se debería considerar cambiar al candidato electo en las elecciones del Poder Judicial.

Igualmente se presentó una impugnación de parte de la candidata Dora Alicia Martínez Valero, contra los resultados de la SCJN, bajo el argumento de que se anularon casillas sin juicio previo, pero también fue desechado.

Todavía quedan otros recursos pendientes en el TEPJF referente a las impugnaciones de las elecciones del Poder Judicial 2025, aunque se presume, también serán rechazados ante precedentes de últimos días.

¿Cuántas impugnaciones se presentaron ante el TEPJF contra elecciones del Poder Judicial? Este es el número de asuntos que deberá resolver

De momento, el TEPJF no ha dado a conocer el número de asuntos que resolvió en la sesión de hoy miércoles 13 de agosto, aunque de momento publicó la resolución de 39 proyectos contra las elecciones del Poder Judicial 2025.

Para la sesión anterior, del 6 de agosto 2025, el TEPJF resolvió un total de 107 asuntos igualmente sobre las elecciones del Poder Judicial 2025, cuyos candidatos tomarán protesta en su mayoría el 1 de septiembre próximo.

Debe ser previo a esa fecha que el TEPJF deberá resolver el total de impugnaciones contra las elecciones del Poder Judicial 2025, para dar el triunfo a los candidatos electos.

Pero, ¿cuántas impugnaciones se presentaron ante el TEPJF contra las elecciones del Poder Judicial 2025? Al corte del 8 de julio se contabilizaban un aproximado de 700 y hasta esa fecha había resuelto 178.