De Aguascalientes llegamos a Zacatecas, donde “el trabajo todo lo vence”, como reza el lema de su escudo. Realizaremos una Asamblea Informativa para recordar que nuestro movimiento mantiene la convicción de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México.



Y que… pic.twitter.com/JEkR48gNnw