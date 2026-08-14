El partido político de reciente constitución, Somos México, se lanzó en contra de la lista de periodistas que presentó Luisa Alcalde, pues acusó que se trata de una acción digna de una dictadura.

“(Las) listas negras de opositores desde el poder, es de dictaduras” Somos México

Por medio de un comunicado, manifestó su preocupación ante la postura de intolerancia a la crítica que mostró el gobierno federal al conformar dicho padrón.

Por ello, Somos México hizo un llamado a privilegiar el respeto a la democracia y los derechos fundamentales como la libertad de expresión.

Somos México acusa que “es de dictaduras” crear una lista de periodistas críticos

Luego de que la consejera Jurídica de Presidencia, Luisa Alcalde, presentó un análisis sobre un “ecosistema digital” que ataca a la 4T, diversas voces han expresado su rechazo.

En especial porque el informe presentado incluye una lista de periodistas, políticos, analistas y medios de comunicación que fueron acusados de lanzar y amplificar mensajes contra el movimiento.

Luisa Alcalde difunde listas de periodistas y políticos que atacan a la 4T (Andrea Murcia Monsivais/Cuartoscuro / Andrea Murcia Monsivais)

En medio de la oleada de críticas contra la lista de periodistas, el nuevo partido político, Somos México, se sumó a las expresiones de rechazo al advertir que el mecanismo es propio de una dictadura.

Somos México destacó que todo gobierno democrático tiene detractores y adversarios, por lo que la existencia de una oposición y periodistas críticos es natural.

En ese sentido, apuntó que es preocupante que desde el poder público se usen recursos públicos para denunciar “operaciones políticas o informativas contra el régimen”.

Asimismo, lamentó que el Estado utilice su capacidad de exposición mediática con el fin de “estigmatizar a quienes ejercen la crítica, el periodismo o la oposición política”.

Somos México llama a respetar la democracia

Tras condenar la conformación de una lista de periodistas críticos por considerar que se trata de un acto propio de dictaduras, Somos México hizo un llamado para privilegiar el respeto a la democracia.

El partido político recordó que, en su momento, la presidenta Claudia Sheinbaum criticó un proyecto similar de gobiernos previos y defendió la democracia y libertad de expresión.

Por eso, Somos México expuso que esos mismos principios deben mantenerse y protegerse sin importar quién ejerza el poder y quién se encuentre desde el lado de la oposición.

“Somos MX considera que esos principios deben mantenerse independientemente de quién ejerza el poder y quién se encuentre en la oposición” Somos México

Finalmente, sostuvo que todo gobierno que se jacte de ser democrático tiene que ejercer su derecho a responder a la críticas sin convertirse en un aparato de comunicación que estigmatice.