La presidenta Claudia Sheinbaum respondió a los señalamientos de Estados Unidos sobre el narcotráfico y la producción de drogas, al recordar que el problema también involucra a ese país.

“Incluso hay producción de metanfetamina en Estados Unidos, tanto que hubo una serie dedicada a eso. Una de las más famosas series de televisión de todos los tiempos en Estados Unidos, el tema fue cómo se producían metanfetaminas en Estados Unidos y se vendían.” Claudia Sheinbaum

Durante sus declaraciones, Sheinbaum puso como ejemplo a Breaking Bad, la popular serie protagonizada por Bryan Cranston, cuya trama gira alrededor de la producción y distribución de metanfetamina en Estados Unidos.

Claudia Sheinbaum señala producción y lavado de dinero en Estados Unidos

La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó la idea de que el combate al narcotráfico pueda atribuirse únicamente a México y señaló que en Estados Unidos también se producen drogas, se distribuyen y se realizan operaciones relacionadas con el lavado de dinero.

Además, Sheinbaum destacó los avances de México en el combate al tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos, pues de acuerdo con la mandataria, el flujo de esta droga proveniente de territorio mexicano se ha reducido en más de 70%.

El mensaje ocurre en medio de las presiones de Estados Unidos hacia México para reforzar las acciones contra los cárteles y el tráfico de drogas.

Así, Sheinbaum utilizó una referencia de Breaking Bad, serie ampliamente conocida para explicar una problemática que trasciende fronteras: el narcotráfico y sus redes de producción, distribución y lavado de dinero involucran a ambos países.

¿Dónde ver Breaking Bad, quién la dirigió, elenco y cuándo se estrenó?

Breaking Bad es una serie de televisión creada y dirigida principalmente por Vince Gilligan que se estrenó el 20 de enero de 2008 y concluyó en 2013, después de cinco temporadas.

La serie está protagonizada por:

Bryan Cranston como Walter White

como Walter White Aaron Paul como Jesse Pinkman

como Jesse Pinkman Anna Gunn como Skyler White

como Skyler White Dean Norris como Hank Schrader

como Hank Schrader Betsy Brandt como Marie Schrader.

como Marie Schrader. También cuenta con la participación de Giancarlo Esposito como Gus Fring.

Actualmente, Breaking Bad puede verse en Netflix, plataforma donde están disponibles sus cinco temporadas.