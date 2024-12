Tras el reportaje de The New York Times al estilo Breaking Bad, una de sus autoras aseguró que sus fuentes son sicarios del Cártel de Sinaloa quienes habrían filtrado dicha información para el diario estadounidense.

El domingo 1 de diciembre, The New York Times publicó un reportaje bajo el título “Los cárteles mexicanos atraen a estudiantes de química para fabricar fentanilo”, en el cual se afirma que estudiantes universitarios de química son usados por los cárteles para la producción de fentanilo.

La presidenta Claudia Sheinbaum respondió por este tema en la mañanera del 2 de diciembre y relacionó dicha información con la serie Breaking Bad, sobre la cual hizo énfasis en que es una historia de apología o alabanza que se desarrolla en Estados Unidos.

Cabe destacar que The New York Times buscó vincular sin éxito al ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) con el narcotráfico; esto con un reportaje que no fue concluyente y con un título en formato de pregunta, así como con un cuestionario posterior que López Obrador exhibió en su conferencia mañanera.

The New York Times (Pixabay )

The New York Times afirma que sicarios del Cártel de Sinaloa son sus fuentes en reportaje tipo Breaking Bad

Paulina Villegas, reportera de The New York Times en México, dijo que las fuentes de su reportaje fueron sicarios del Cártel de Sinaloa; esto luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum relacionó el tema con la serie Breaking Bad.

La periodista que firmó el reportaje con Natalie Kitroeff defendió su trabajo en entrevista con la comunicadora Azucena Uresti, en donde habló de la construcción de su reportaje, y reiteró que sus fuentes son “9 miembros del Cártel de Sinaloa”:

“Nosotras quisimos ser siempre muy claras y transparentes con nuestros lectores en cuáles son las fuentes y cómo se construyó, en que se basó este reportaje y bueno, ahí bien lo dice, ¿no? Nuestras fuentes son 9 miembros del Cártel de Sinaloa, de la organización de distintos niveles, empezando por estudiantes. O sea, los testimonios son de primera mano, también reclutadores, personas del más alto nivel que confirmaron, que nos dieron obviamente mucho detalle de cómo se lleva este proceso de reclutamiento, las razones por las cuales los jóvenes deciden entrar al negocio...” Paulina Villegas

La periodista agregó que sus fuentes también son “autoridades estadounidenses” y “profesores de universidades del estado de Sinaloa”:

“Y también obviamente, como dice el texto, confirmamos y corroboramos cada detalle de cómo sucede este fenómeno con autoridades estadounidenses, también hablamos con profesores de la universidades del estado de Sinaloa Paulina Villegas

Claudia Sheinbaum (Presidencia)

The New York Times afirma que la Sedena cuenta con información que respalda su investigación

Paulina Villegas, de The New York Times, habló de la respuesta de Claudia Sheinbaum en su conferencia mañanera de hoy 3 de diciembre; se dijo sorprendida por la reacción de la presidenta pues afirmó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) cuenta con información que respalda su trabajo publicado.

“Me extraña un poco la declaración de la presidenta que dice que no existe información en su gabinete de seguridad, cuando también esto fue publicado en un reporte de Sedena, donde hablan de un posible reclutamiento de estudiantes de química. Entonces ahí está muy clara de dónde sacamos cómo corroboramos y son distintas y diversas nuestras fuentes de información. Jamás publicaríamos algo que no esté completamente sustentado” Paulina Villegas

Por su parte, esta fue la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum ayer 2 de diciembre: