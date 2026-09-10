En una importante resolución, el Poder Judicial determinó que Pemex no puede privilegiar al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) por sobre otros sindicatos minoritarios.

La resolución judicial dejó sin validez la práctica de Pemex que restringía la dispersión de apoyos financieros únicamente a la cúpula del STPRM.

Pemex deberá entregar recursos de manera equitativa sin privilegiar al STPRM, determina Poder Judicial

El Poder Judicial emitió un falló en el que estableció que Pemex no puede privilegiar al STPRM sobre sindicatos minoritarios al otorgar viáticos y licencias laborales remuneradas.

La controversia legal inició cuando un sindicato emergente de trabajadores petroleros solicitó acceso formal a los recursos económicos previstos en el pacto colectivo.

Ante la negativa de Pemex, que argumentaba la titularidad exclusiva del STPRM, el colectivo laboral promovió un juicio de amparo para exigir un trato proporcional e igualitario en la asignación de fondos patronales

El litigio central versó sobre la aplicación de la Cláusula 251 del Contrato Colectivo de Trabajo, disposición que obliga a Pemex a solventar:

salarios íntegros

prestaciones contractuales

viáticos de transporte, hospedaje y alimentación para los comisionados a tiempo completo

Al evaluar el caso, magistrados del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito determinaron que la mayor representatividad de una organización no justifica otorgar subvenciones patronales que ahoguen la operatividad de colectivos alternativos.

Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (CUARTOSCURO / Moisés Pablo Nava)

Asimismo, la jurisprudencia de los Plenos Regionales estableció que el patrocinio exclusivo rompe la neutralidad corporativa y vulnera la libertad sindical al influir de forma indebida en la afiliación de los trabajadores petroleros.

Los juzgadores concluyeron que las licencias mínimas previstas en la Ley Federal del Trabajo resultan insuficientes para corregir la disparidad generada por beneficios extralegales.

En consecuencia, el Poder Judicial manifestó que Pemex deberá distribuir estos recursos y licencias pagadas de manera estrictamente proporcional al padrón registrado en cada sindicato existente.