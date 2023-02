El llamado Plan B de la reforma electoral quedaría aprobado el próximo miércoles 22 de febrero, señaló el senador de la fracción parlamentaria de Morena , Ricardo Monreal.

En conferencia de prensa desde la Cámara de Senadores, Ricardo Monreal señaló que será la siguiente semana cuando se desahoguen los pendientes del Plan B de la reforma electoral.

De seguir la ruta legislativa prevista, indicó el legislador de Morena, será el miércoles 22 de febrero cuando el Plan B de la reforma electoral sea aprobado para su promulgación y entrada en vigor .

Al ser cuestionado sobre el futuro del Plan B de la reforma electoral, el senador Ricardo Monreal dijo que lo más probable es que sea el 22 de febrero próximo cuando se apruebe.

De acuerdo con el legislador, desde el lunes de la siguiente semana, es decir el 20 de febrero, la Cámara de Senadores reanudará los trabajos en torno al Plan B de la reforma electoral.

Al respecto, explicó que ese lunes, serán discutidas en comisiones las 4 leyes ordinarias que se contemplan en el proyecto, pues fue desde hace 10 cuando se turnó el paquete.

Ricardo Monreal explicó que será a las 5 de la tarde del 20 de febrero, cuando se reúna la Comisión de Gobernación y Estudios Legislativos Primera para analizar el proyecto.

Asimismo, expuso que la idea es que ese mismo día, la comisión dictamine el Plan B de la reforma electoral y de ser el caso, lo apruebe para que se turne al Pleno de la Cámara de Senadores.

Siguiendo con su explicación, Ricardo Monreal indicó que de avanzar en comisiones , al siguiente día, el martes 21 de febrero, se dará primera lectura en sesión ordinaria del Pleno.

En tanto, el miércoles 22 de febrero se dará la segunda lectura del dictamen del Plan B de la reforma electoral para que pase discuta y se proceda con la votación.

Al señalar que ahí concluye el trabajo de la Cámara de Senadores, Ricardo Monreal detalló que de aprobarse, se enviará al ejecutivo para que se promulgue y entre en vigor.

Por lo anterior, refirió que el tema del Plan B de la reforma electoral no pasará del próximo miércoles 22 de febrero, al negar que Morena esté buscando dilatar o entorpecer el proceso .

No obstante, advirtió que una vez promulgado, el Plan B de la reforma electoral se enfrentará a las respectivas impugnaciones y acciones de inconstitucionalidad que ya se tienen previstas.

“Cuando inicia a hacer aplicada, en ese mismo momento puede ser impugnada. No puede ser impugnada si no se publica y no entra en vigencia esta ley, eso es lo que querían los del bloque opositor, que el Senado no dilatara la aprobación, para que hubiera la posibilidad de que se interpongan los recursos que se crean convenientes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación”

Ricardo Monreal