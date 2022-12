El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que consideraría vetar el Plan B de la reforma electoral que se aprobó la mañana de este jueves 15 de diciembre, si se vuelve contradictoria a la Constitución.

Desde la conferencia mañanera del 15 de diciembre, el presidente aseguró que, en caso de que alguno de los cambios hechos desde el Congreso a la reforma electoral, la vetará.

Asimismo, aclaró que se trata de un asunto “de principios” no dejar que se aplique una reforma que considere como una contradicción.

“Si lo considero la puedo vetar, sí. Si es un asunto de principios lo hago porque somos demócratas auténticos, no farsantes. Entonces lo que nos importa son los principios. Cuando uno tiene que decidir entre eficacia política y principios no hay que titubear, es principios” AMLO

AMLO vetará el Plan B de reforma electoral si es contradictoria; el pueblo seguirá mandando, asegura

AMLO dijo que está dispuesto a vetar el Plan B de la reforma electoral si considera que las modificaciones que se hicieron desde la Cámara de Senadores resultan contradictorias.

Asimismo, aseguró que no importa si se aprueba o no la reforma electoral pues el pueblo va a seguir mandando en México.

“La democracia en México es del pueblo, ya no es la oligarquía, entonces si pasa la ley bien, sería bueno, ayuda. Pero si no pasa, de todas maneras, va a ser el pueblo el que va a decidir y va a seguir mandando” AMLO

Asimismo, resaltó que aún puede vetar la reforma si se contradice con los principios, pues en su gobierno “somos demócratas auténticos”

Esto luego de ser cuestionado por la arpobación de la cláusula de la vida eterna, que permite el traspaso de votos a partidos aliados que no alcanzaron el 3% por sí mismos para continuar con su registro.

AMLO: no hay prisa por aprobar reforma electoral

Por otra parte, AMLO dijo que no hay prisa porque se apruebe la reforma electoral en su plan B, que fue turnada a la Cámara de Diputados la mañana de este jueves.

De acuerdo con el presidente, si los diputados consideran que no puede ser aprobada tal como la mandaron en el Senado, se puede echar para atrás.

“No le hace que lleve tiempo …Si en la Cámara de Diputados consideran que eso estuvo mal, pues para atrás, que ellos lo debatan y que se defiendan siempre los principios” AMLO

El presidente reiteró que no va a titubear en vetar el Plan B de la reforma electoral si no se modifican las posibles contradicciones desde la Cámara de Diputados y considera que no pueden permanecer de esa forma.