El coordinador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la Cámara de Diputados, Carlos Puente, dio a conocer que su partido retiró la propuesta que les daba vida eterna en el Plan B de la reforma electoral.

Comentó que derivado de “ataques y embestidas”, determinaron retirar la propuesta que, a través de la figura de Coalición, los partidos podían compartir votos.

Carlos Puente también señaló que el PVEM no necesita de esa vida eterna.

“Nos dicen que pedimos una cláusula de vida eterna, mienten, mienten, mienten. Desde que nació el Partido Verde, no hemos perdido el registro, no necesitamos ninguna cláusula de vida eterna, no era para eso, no era transferencia de votos, de lo que hablábamos era reconocer las candidaturas comunes, pero antes que nos digan que queremos vida eterna, la vamos a retirar”.

Carlos Puente, coordinador del PVEM