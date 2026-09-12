Petróleos Mexicanos (Pemex) reforzó las labores de contención y reparación tras detectar una fuga de hidrocarburo en un ducto marino ubicado al norte de Ciudad del Carmen, Campeche.

Pemex informó el 12 de septiembre de 2026 que el ducto ya fue despresurizado y aislado para detener la emanación de crudo, mientras continúan los trabajos técnicos para restaurar la infraestructura afectada.

Paralelamente, autoridades federales y organismos especializados mantienen un operativo de vigilancia y monitoreo ambiental para evaluar la evolución del derrame y reducir cualquier posible impacto en la zona marítima del Golfo de México.

Pemex detalla acciones para contener derrame de hidrocarburo en el Golfo de México

Despresurización y avance en las reparaciones técnicas

El derrame del ducto de Pemex fue reportado originalmente el 10 de septiembre de 2026, cuando personal del Activo de Extracción Cantarell registró una caída de presión en una tubería de recolección de hidrocarburos conectada a las plataformas Ek-TA, Balam-TA, Balam-A, Balam-TB y Balam-TA2.

Como medida inmediata para frenar la emanación, Pemex procedió a la despresurización del ducto y su aislamiento mediante el cierre de válvulas de seguridad en sus extremos, manteniendo la tubería sin flujo ni emanación activa de crudo desde entonces.

El mismo 10 de septiembre de 2026 arribaron a la zona embarcaciones especializadas en dispersión mecánica y colocación de barreras oleofílicas de contención.

Asimismo, un equipo especializado de buceo localizó el punto exacto de la pérdida de contención para comenzar las labores de restauración.

Actualmente, las cuadrillas de trabajo en el sitio concluyeron el dragado del lecho marino, trabajan en el retiro del lastre de concreto del ducto y avanzan en la habilitación de una envolvente metálica que cubrirá la sección afectada.

Se estima que los trabajos de reparación de la infraestructura de Pemex concluyan en los próximos días.

Pemex detalla acciones para contener derrame de hidrocarburo en el Golfo de México

Despliegue naval y coordinación interinstitucional

Para el control de la contingencia, el 10 de septiembre de 2026 se activó el Grupo Regional de Atención y Manejo de Emergencias (GRAME), instancia que notificó formalmente a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) y a la Secretaría de Marina (SEMAR).

En apoyo a Pemex, la SEMAR activó el “Plan Local de Contingencias” a través del GRAME, desplegando la Patrulla Oceánica ARM “Guanajuato”, cuatro embarcaciones, dos aeronaves y 255 elementos navales para la contención y recuperación de crudo mar adentro.

Por su parte, el 11 de septiembre Pemex atendió una orden de inspección ordinaria de la ASEA, organismo que también programó sobrevuelos de supervisión para documentar las acciones de contención, limpieza y reparación.

Pemex mantiene una mesa de trabajo permanente con la SEMAR, la Secretaría de Energía (SENER), la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) y la ASEA hasta la conclusión total de los trabajos.

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Monitoreo satelital y evaluación de impacto ambiental

Tanto Pemex como las autoridades gubernamentales confirmaron que no se registraron afectaciones a la integridad del personal ni daños en la línea de costa o zonas de playa.

A la par, el Observatorio Permanente del Golfo de México ha emitido cuatro reportes de seguimiento con imágenes satelitales de Radar de Apertura Sintética y sistemas multiespectrales para monitorear la evolución del vertido.

Las simulaciones elaboradas a partir de tres modelos científicos de pronóstico muestran un desplazamiento neto de la mancha hacia el oeste durante los siguientes cinco días, haciendo muy poco probable el arribo de hidrocarburos a la costa o a zonas ecológicamente sensibles del Golfo de México.

No obstante, los análisis predictivos continuarán durante los próximos 10 días ante la eventual entrada de un frente frío que pudiera alterar el rumbo de las corrientes.