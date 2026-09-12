Petróleos Mexicanos (Pemex) descartó afectaciones en playas del Golfo de México tras el nuevo derrame registrado el jueves 10 de septiembre al norte de Ciudad del Carmen, Campeche.

“No se reportan afectaciones al personal ni a zonas de playa”. Pemex

Un día después, la dependencia informó que, como parte de las acciones llevadas a cabo, se localizó el ducto con fuga y se procedió a despresurizarlo para controlar la situación.

Pemex reiteró que en la zona continúan los trabajos de recuperación, así como las labores de inspección y reparación del ducto, sin que se tengan reportes de afectaciones a personal o a las playas.

Pemex descarta afectaciones en playas del Golfo de México (Pemex )

Pemex mantiene vigilancia permanente tras derrame en Ciudad del Carmen

Según el reporte oficial, la fuga de petróleo, detectada por el Observatorio Permanente del Golfo de México a las 6:45 horas, fue atendida de manera inmediata.

En el lugar, la dependencia mantiene coordinación permanente con las siguientes instituciones para el seguimiento y atención del evento:

Semar

Sener

Secihti

Agencia Asea

Pemex destacó que las labores de cooperación interinstitucional seguirán hasta que finalicen los trabajos relacionados con el derrame en el oeste del Golfo de México.

Desde que se dio a conocer el reporte, las autoridades fueron enfáticas al señalar que era poco probable que el petróleo llegara a la costa o alcanzara áreas sensibles.

“De acuerdo con las simulaciones realizadas es muy poco probable que alcance la costa o alguna área sensible de este periodo” Pemex

Marina activa plan de contingencia por nuevo derrame de petróleo en el Golfo de México (Redes sociales)

Recuperación de hidrocarburo, tarea clave tras nuevo derrame de Pemex

Según la Sener, las labores de recuperación de hidrocarburo serán prioritarias tras detectarse una fuga en un ducto situado a 46 millas náuticas al norte de Ciudad del Carmen, Campeche.

Estos trabajos serán claves debido a que en las últimas horas se han difundido imágenes satelitales en las que se denuncian enormes manchas de hidrocarburo en el Golfo.