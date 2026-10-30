El dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, presentó una denuncia ante la Auditoria Superior de la Federación (ASF) en contra de Amílcar Olán.

A través de sus redes sociales, Jorge Álvarez Máynez compartió un mensaje en el que dio a conocer que la denuncia se interpuso debido a las acusaciones contra el empresario por los casos de contratos de medicamentos.

Cabe destacar que investigaciones periodistas apuntan que Amílcar Olán habría sido beneficiado con la asignación de diversos contratos para el suministro de medicinas y material de curación.

Denuncia Álvarez Máynez a Amílcar Olán por caso de contratos de medicamentos

En diciembre de 2022, el empresario Amílcar Olán obtuvo un contrato de 219 millones de pesos en Quintana Roo mediante Romedic, firma que fundó en el 2020 para la venta de medicamentos.

Sobre las asignaciones, se reveló que también recibió contratos en Tabasco, el IMSS y a nivel federal, por más de mil millones de pesos, hechos por los que Jorge Álvarez Máynez lo denunció.

Amílcar Olán

Sobre la denuncia que presentó ante la ASF, Álvarez Máynez señala que las empresas fueron beneficiadas con contratos que las obligaban a surtir casi 20 millones de órdenes de medicamentos.

Sus empresas recibieron contratos para surtir casi 20 millones de órdenes de medicamentos. Más de 17 millones no se entregaron, un incumplimiento de 85%. Jorge Álvarez Máynez

Sin embargo, advirtió que un 85% de los productos e insumos no se entregaron, es decir que más de 17 millones de medicamentos no llegaron a su destino en tiempo y forma.

De la misma forma, resaltó que presentó la denuncia debido a que se detectaron pagos sin comprobar entregas, así como sanciones que nunca se cobraron.

Amílcar Olán recibió millonarios contratos de medicamentos

Cabe destacar que la denuncia de Álvarez Máynez contra Amílcar Olán se presentó por la asignación de contratos públicos otorgados entre 2020 y 2022 a través de su firma Romedic en Tabasco y Quintana Roo.

Investigaciones periodísticas registran que la compañía recibió asignaciones para el suministro de medicamentos por un monto acumulado que supera los 490 millones de pesos.

En el caso se descubrió que Cofepris incluyó a Romedic en su lista de distribuidores irregulares por fallas sanitarias en almacenes, mientras registros de salud reportaron un 85% de incumplimiento en insumos.

Asimismo, auditorías llevadas a cabo en el 2022 identificaron un contrato de 304 millones de pesos financiado con fondos del INSABI para unidades médicas estatales en el sur del país.