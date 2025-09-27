27 de septiembre de 2025 | 02:31 a.m.
México
Ayotzinapa
Padres de Ayotzinapa no permitirán regresar a La Verdad Histórica
Padres de Ayotzinapa no permitirán regresar a La Verdad Histórica
Exigen a Sheinbaum extradición de implicados en el caso Ayotzinapa.
(Cuartoscuro / Andrea Murcia Monsivais)
Eduardo Mendoza
septiembre 27, 2025 a las 02:01 GMT-6
