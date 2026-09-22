El inicio del equinoccio de otoño en México viene con bajas temperaturas. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan 56 frentes fríos.

De acuerdo con el pronóstico , el descenso térmico se extenderá hasta mayo 2027.

Los 56 frentes fríos para la temporada 2026-2027 en México son seis más que la media climatológica y nueve más que los 47 que ocurrieron en 2025.

Otoño en México se verá afectado por los frentes fríos

Durante el otoño en México, que abarca del 22 de septiembre hasta el 21 de diciembre 2026, habría hasta 27 frentes fríos de los 56 que se tienen previstos.

La estación comienza con la presencia del huracán Polo en las costas del Pacífico mexicano, provocando lluvias intensas en:

Colima

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Jalisco

Frente frío (Camila Ayala Benabib / Cuartoscuro / Camila Ayala Benabib)

Fenómenos climáticos como El Niño, cuya categoría alcanzaría la clasificación “muy fuerte”, se fortalecería durante el otoño en los meses de septiembre y octubre.

Logrando un pico de intensidad para diciembre 2026. El Niño impactará en las bajas temperaturas, intensificando en México algunas entradas de eventos de Norte y tormentas invernales.

El impacto de El Niño será de acuerdo a cada región, aunque se pronostican lluvias atípicas en el norte y occidente entre el otoño e inverno.

Mientras que para 2027, El Niño traería sequías y altas temperaturas en algunas zonas del centro y sureste de México.