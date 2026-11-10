Organizaciones ambientalistas, entre ellas el Centro para la Diversidad Biológica, presentaron un amparo contra el nuevo acuerdo regulatorio del Alto Golfo de California, al considerar que debilita la protección de la vaquita marina, especie de la que sobreviven aproximadamente 10 ejemplares.

El recurso legal cuestiona las modificaciones publicadas el 14 de octubre de 2026 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), que reducen 86% la superficie donde está prohibido utilizar redes de enmalle, una de las principales amenazas para la vaquita marina, cetáceo endémico de México.

¿Por qué ambientalistas impugnaron el acuerdo para proteger a la vaquita marina?

Alejandro Olivera, representante en México del Centro para la Diversidad Biológica, señaló que la modificación de reducción en un 86% la zona protegida de la vaquita marina en Baja California, contraviene el principio de no regresión ambiental, contemplado en la Constitución mexicana y relacionado con los compromisos establecidos en el Acuerdo de Escazú.

Las organizaciones también cuestionaron la apertura de un corredor de navegación de 350 metros de ancho que atraviesa la Zona de Tolerancia Cero, donde anteriormente estaban prohibidas tanto la pesca como la circulación de embarcaciones.

Vaquita Marina (Grok )

Además, advirtieron que la ciudadanía no tuvo una oportunidad real de revisar los límites propuestos y presentar observaciones antes de la publicación de las nuevas disposiciones ante el peligro que corre la vaquita marina.

Por su parte, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) sostuvo que las actualizaciones se realizaron con base en recomendaciones científicas del Comité Internacional para la Recuperación de la Vaquita (CIRVA) y en coordinación con el sector pesquero ante la preocupación por la preservación de la vaquita marina.

Y es que cabe recordar que la vaquita marina enfrenta un riesgo crítico de extinción, pues su población pasó de aproximadamente 600 ejemplares en 1997 a apenas 10 en la actualidad. Las redes agalleras utilizadas para capturar totoaba representan una de sus principales amenazas, pues los animales quedan atrapados y mueren por asfixia.