Claudia Sheinbaum reveló que el Gobierno de México redujo la zona protegida de la vaquita marina en donde están prohibidas las redes de enmalle en el Alto Golfo de California, y explicó que la decisión busca proteger la biodiversidad y permitir que los pescadores de San Felipe, Baja California, mantengan sus medios de vida.

“El objetivo es proteger a la vaquita pero que también la gente viva de quienes han vivido ahí pues por generaciones que no son los que han provocado el problema de disminución de la población de la vaquita, sino más bien otras consideraciones. Entonces, el objetivo como siempre es que la gente viva con bienestar y se proteja a la naturaleza.” Claudia Sheinbaum

Durante la mañanera del 15 de octubre, Claudia Sheinbaum señaló que las autoridades analizaron cómo compatibilizar la protección de la vaquita marina, uno de los mamíferos marinos más amenazados del mundo, con las necesidades económicas de las comunidades pesqueras.

Sheinbaum explica por qué redujeron la zona protegida de la vaquita marina

Claudia Sheinbaum indicó que Marina Robles, subsecretaria de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), ha mantenido comunicación con los pescadores, quienes solicitaron apoyo ante las restricciones a su actividad.

El nuevo acuerdo, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), redujo de 11 mil 106 a mil 562 kilómetros cuadrados el polígono donde está prohibido utilizar redes de enmalle por las vaquitas marinas, lo que representa una disminución aproximada del 86%.

“Marina es una doctora en ecología que conoce de estos temas, conoce la zona, ha trabajado ahí desde hace tiempo y ahora se ha ido varias veces a trabajar con los pescadores.” Claudia Sheinbaum

La medida entró en vigor el 15 de octubre de 2026 y permite la pesca con redes tradicionales en zonas que quedaron fuera del área restringida; sin embargo, la Zona de Tolerancia Cero se mantiene como parte de las medidas de protección a la vaquita marina.

Además, las embarcaciones deberán cumplir requisitos de monitoreo y contar con las autorizaciones ambientales correspondientes para proteger a la vaquita marina.

La decisión busca equilibrar la conservación de la vaquita marina con el bienestar de los pescadores, no obstante, la reducción del área de prohibición también plantea interrogantes sobre la eficacia de las medidas para evitar que la especie quede atrapada accidentalmente en las redes de pesca.