La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) reiteró su compromiso con la conservación de la vaquita marina tras la modificación de las restricciones pesqueras en el Alto Golfo de California.

“Se modifica el polígono de prohibición de redes de enmalle utilizando la delimitación técnica recomendada por el CIRVA, la cual se basa en el análisis histórico de avistamientos desde 1993 y el monitoreo acústico y visual de 2025. En esta zona se permitirá exclusivamente la pesca con artes alternativas aprobadas.” Semarnat

La Semarnat explicó que el ajuste busca equilibrar la protección de esta especie en peligro crítico de extinción con las necesidades económicas de las comunidades pesqueras de la región.

Aunque el área restringida para redes de enmalle se redujo, la Semarnat aseguró que se mantendrán las zonas prioritarias, así como las acciones de vigilancia y conservación de la vaquita marina.

Semarnat mantiene medidas para proteger a la vaquita marina

De acuerdo con la Semarnat, la modificación busca concentrar las medidas de protección en las zonas donde se registra la presencia de la vaquita marina, sin dejar de lado las necesidades económicas de los pescadores de la región.

La Zona de Tolerancia Cero, considerada prioritaria para la conservación de la vaquita marina, se mantiene como parte de las medidas de protección pese a la reducción del 86% del polígono de protección de la especie endémica.

“Se mantiene el área de protección estricta actual, pero se autoriza la apertura de un canal exclusivamente para tránsito con el objetivo de que las embarcaciones accedan a otras zonas sin necesidad de rodear, quedando estrictamente prohibidas las actividades de pesca con redes de enmalle en dicho trayecto.” Semarnat

Además, el acuerdo contempla acciones de vigilancia y seguimiento, así como el trabajo coordinado entre dependencias federales, autoridades locales y representantes del sector pesquero para impulsar prácticas sustentables y garantizar la protección de la vaquita marina.

Vaquita marina (Gemini )

La vaquita marina (Phocoena sinus) es una especie endémica de México y uno de los cetáceos más pequeños del mundo, y su supervivencia está amenazada principalmente por la captura incidental en redes de enmalle, utilizadas también en la pesca ilegal de totoaba.

Con estas medidas, la Semarnat busca mantener los esfuerzos de conservación de la vaquita marina y promover alternativas que permitan a las comunidades del Alto Golfo de California desarrollar actividades pesqueras sin comprometer la biodiversidad de la región.

“Se ratifica la obligación del marcaje de artes de pesca y el uso de dispositivos satelitales. Adicionalmente, el Gobierno evaluará de forma permanente otras medidas de protección de la especie, en función de las campañas de monitoreo. Se actualizan los sitios oficiales de embarque y desembarque, junto con los horarios de prohibición para la pesca nocturna.” Semarnat