Operativo federal en Veracruz: detienen a director del IMSS y cuatro empleados

Un operativo federal en Veracruz dejó cinco trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) detenidos, entre ellos el director de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) número 61 de Córdoba.

Entre las personas capturadas se encuentran otros cuatro trabajadores del IMSS, adscritos a unidades médicas de Córdoba y Orizaba. El operativo federal se habría realizado el pasado viernes 6 de noviembre.

Capturan a director del IMSS y cuatro trabajadores en Veracruz durante operativo federal

Elementos federales de seguridad ejecutaron un operativo en Veracruz, específicamente en la región de Córdoba-Fortín y en el municipio de Alvarado, donde se cumplimentaron órdenes de aprehensión.

Fue detenido José Roberto Balcázar Castillo, director de la UMF 61 del IMSS, además de otros cuatro empleados del instituto, entre ellos, personal de enfermería, camilleros y empleados ligados al sindicato.

José Roberto Balcázar Castillo, director del UMF 61 del IMSS en Córdoba (Redes sociales)

De acuerdo con la información, los detenidos fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en Veracruz. Hasta el momento, se desconoce los delitos que se les atribuyen.

IMSS toma postura tras detención del director de la UMF 61 en Córdoba y cuatro empleados más

A través de un posicionamiento, el IMSS Veracruz Sur confirmó que cinco de las personas presentadas ante las autoridades pertenecen a su plantilla laboral en la región de Córdoba y Orizaba.

El IMSS Veracruz Sur precisó que ninguno de los trabajadores detenidos tenía funciones relacionadas con el manejo de recursos, compras o insumos y se dijo abierto a colaborar con las autoridades.

Asimismo, el organismo de salud estatal informó que la doctora Liliana Rodríguez Gutiérrez quedó a cargo de la dirección de la UMF número 61 tras la detención de José Roberto Balcázar Castillo.